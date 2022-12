Ballonvaren met de NL Aircadets, een bijzondere kennismaking.

In september organiseerden we op zweefvliegclub De Peel een combi-weekend waarbij op de

zaterdag het ballonvaren moest worden gecanceld vanwege het slechte weer. Hierdoor zagen we

ons ook genoodzaakt deze kennismaking met de luchtmacht-ballons PH-SSB en PH-FVH om te

plannen naar zaterdag 22 oktober vanaf Vliegveld Teuge.

Met 10 aircadets en een dubbele luchtmacht-balloncrew vanuit Breda en omstreken kon de briefing

om 16.00 uur aanvangen in de VIP-room van Vliegclub Teuge. Het was gelijk gezellig druk met ouders

en meegereisde familieleden. Leermeester en zeer ervaren piloot Ad Haarhuis een briefing hield over

het ballonvaren en de bijbehorende taken voor de aircadets. Rond 16.45 uur konden we verplaatsen

naar het take-off point aan de andere zijde van het vliegveld vlakbij de zweefvlieglier die volop

draaide.

De aircadets werden in twee teams bij de twee luchtmacht-ballons geplaatst en aan het werk gezet

om de ventilatoren en blowers te bemannen en de ballon open te houden voor het vullen met

(warme) lucht. “ Snel petjes op voor je instapt, het wordt anders te warm in dat mandje met die

branders boven je “.

Met een Zuidwesten wind en een voorspelde koers richting Deventer-Raalte stonden beide ballons

snel overeind en werden door de ervaren crewleden ‘losgelaten’ voor take-off. De jongeren gierden

en schreeuwden het uit maar waren snel ver weg van het vliegveld.

Foto: Ramon Faber



In de mand van de PH-SSB was nog een mystery guest geklommen, te weten meervoudig Nederlands

Kampioen precisie parachutespringen sergeant-majoor reservist bd Paul Gommers die net voorbij

Deventer/Averlo en in het zicht van de andere ballon op een hoogte van 3400 ft ‘afstapte’. De

aircadets keken hun ogen uit en scandeerden : ’’Wat een held die kerel !’’ Paul gaf later bij de

deepbriefing uitleg over zijn chute en de sprong.

De twee volgploegen hadden goed telefoonbereik om snel naar de landingslocaties te navigeren.

Ouders hadden inmiddels de achtervolging ingezet en konden meegenieten van de zeer

gecontroleerde landingen in weilanden nabij Raalte-Schoonheten, een kleine 30 km verwijderd van

het veld van vertrek. Nu kon het echte werk voor de aircadets beginnen; het inpakken van de

envelop (de ballon zelf) en het vertrekgereed maken van de voertuigen. Maar niet voordat de

landeigenaren waren opgespoord en als dank een fles drank ontvingen voor het mogen bergen van

de ballons.

Teruggekeerd op Vliegveld Teuge was er tijd voor enige bezinning na alle opwinding en plezier,

deelden de piloten de Take-off-bewijzen aan de aircadets uit. Na een afsluitend hapje en drankje kon

iedereen weer huiswaarts keren, de aircadets een waardevolle ervaring rijker !

Tekst Hans Goedings – Video: Ramon Faber – Foto voorpagina: Ad Haarhuis