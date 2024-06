MLA Vliegweekend 2024 NLAC

Op zaterdag 7 en zondag 8 september 2024 organiseert de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) een recreatief vliegweekend voor de Netherlands Air Cadets bij de Vliegclub Westerwolde in Vledderveen in de provincie Groningen. Mocht dit weekend niet door kunnen gaan, bijvoorbeeld vanwege het weer, dan is nog een uitwijk-(=reserve)weekend gepland en wel van zaterdag 14 en zondag 15 september 2024.

Wat gaan we doen

Het doel is de cursisten te laten kennismaken met het Micro Light Aircraft (MLA) vliegen. Tijdens het weekend wordt aandacht besteed aan de basistheorie, zoals navigatie, meteorologie, voorschriften en vliegtuigen. Daarnaast omvat de praktische opleiding 4 lessen van een half uur op drie clubtoestellen, namelijk het type Ikarus C42 (2 stuks) en het type WT9 Dynamic (één toestel). Elke cursist heeft in principe minimaal één lesvlucht per dag. Een en ander gebeurt onder leiding van bevoegde instructeurs van een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende vliegschool.



Prijzen

Het MLA vliegweekend kost normaliter € 550,-. Door subsidie van de KNVOL hebben belangstellende Air Cadets de unieke kans om deel te nemen aan deze kennismaking met het MLA-vliegen voor een eigen bijdrage van slechts € 275,-. Indien er cursusplaatsen over zijn, kunnen ook reguliere KNVOL-leden deelnemen, echter tegen de volle prijs van € 550,- per persoon. Alle bijdragen zijn inclusief koffie/thee. Enthousiastelingen kunnen ter plaatse bonnen voor extra vlieguren bijkopen bij de havenmeester.

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 10 cursisten. Zij dienen zelf zorg te dragen voor hun verblijf. De vliegschool beschikt over een goede camping, waarvan de cursisten op eigen kosten (€ 10,- per nacht) gebruik kunnen maken.

Kandidaten kunnen zich tot 1 augustus 2024 aanmelden via https://onzeluchtmacht.nl/evenementen.

Op de sluitingsdatum van inschrijving, 1 augustus 2024, wordt beslist over doorgaan van en deelname aan de vliegweek:

bij één en twee aanmeldingen gaat de vliegweek niet door, wel kunnen een of beide aanmelders in overleg worden ingepland als reguliere introducees;

bij drie en vier aanmeldingen wordt enkel op de zaterdag of de zondag een vliegdag georganiseerd;

bij vijf en meer aanmeldingen vindt de vliegweek op 7 en 8 september plaats.

bij meer dan tien aanmeldingen voor de vliegweek is de tijdsvolgorde van de inschrijvingen bepalend voor deelname, waarbij de NL Air Cadets de voorkeur krijgen boven de reguliere leden.

Zo spoedig mogelijk na 1 augustus ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld bericht over het doorgaan van het weekend en van deelname, met voor degenen die deel mogen nemen de nodige administratieve aanwijzingen.

Mocht dit weekend alsnog niet door kunnen gaan dan wordt u daarover geïnformeerd en over de mogelijkheden van het uitwijkweekend van 14 en 15 september.

NB. Indien u na akkoord bevinding alsnog moet afzeggen, verzoeke dit zo snel mogelijk bij maj b.d. Floor te doen, een ander kan dan mogelijk uw plaats innemen.