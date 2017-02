F-16 tentoongesteld in openbare ruimte

Sinds 3 december 2016 staat op de rotonde Zeelandsedijk van de provinciale weg N264 te Volkel een F-16 van de Koninklijke luchtmacht (KLu) tentoongesteld. Deze primeur werd gerealiseerd door goede samenwerking tussen de Dorpsraad Volkel, de gemeente Uden, de Provincie Noord-Brabant en de KLu.

Om de jarenlange goede band tussen het dorp Volkel en de daar gelegen vliegbasis te markeren, diende de Dorpsraad Volkel in 2014 bij de gemeente Uden en de KLu een voorstel in om een F-16 in de openbare ruimte te plaatsen. Zowel de gemeente, de provincie en de KLu verleenden graag hun medewerking omdat deze organisaties betrokkenheid met hun omgeving belangrijk vinden. De projectleiders van deze overheidsorganisaties (Patrick Gooren, Mike Schoenmaker en kapitein Stephan) bespraken vanaf juni 2015 mogelijke locaties. Patrick Gooren: “Tijdens deze overleggen bleek dat de rotondes nabij de bebouwde kom van Uden ongeschikt waren, onder andere vanwege de aanwezigheid van hoogspanningsmasten. Het middeneiland van de rotonde Zeelandsedijk is vanwege de grootte ervan meer dan geschikt. Deze ligt bovendien vlakbij Volkel en de vliegbasis.”

Om zo’n project te kunnen realiseren, moeten alle betrokken belangen goed worden afgewogen. Omdat de locatie midden in een drukke provinciale weg ligt, heeft de provincie onderzocht of de verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van het middeneiland van de rotonde niet in het geding konden komen. Het positieve advies daarover betekende dat de gemeente in juni 2016 een omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden kon verlenen. Kapitein Stephan: “De belangrijkste toestemming voor het plan kwam van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Als onderdeel van een Third Party Transfer Request ondertekende de Defensie Materieel Organisatie in juli 2014 de End of User Agreement. Op basis daarvan kon de KLu één van haar F-16’s te leen geven aan de gemeente Uden om in de openbare ruimte te plaatsen.”

De KLu verkoos de in 1999 buiten dienst gestelde F-16 met serialnummer J-246 voor het project. Dat toestel werd getransporteerd vanaf Vliegbasis Woensdrecht en kwam op 12 januari 2016 aan in Volkel. De kapitein: “We hebben het toestel éérst gedemilitariseerd en ontdaan van alle apparatuur en bedrading. De schietstoel vervingen we voor een houten replica en de Head Up Display (display in de cockpit waarop de piloot informatie kan lezen) voor een glasplaatje. Op basis van technische berekeningen hebben we het toestel verstevigd waardoor het op verantwoorde wijze in een helingshoek van 10 graden op de sokkel kan worden bevestigd. We hebben verlichtingspunten in het toestel gebouwd, zoals een rode lamp in de uitlaat die de afterburner simuleert. Tot slot hebben we een nieuwe, vandalisme werende, verflaag aangebracht. De oorspronkelijke stickers zijn verwijderd en tot in de kleinste details in verf in ere hersteld.”

De ceremoniële opening vond plaats op 3 december 2016. Alvorens het toestel met hulp van het Geniebataljon van de Koninklijke Landmacht op de sokkel werd geplaatst, spraken onder andere de burgemeester van Uden en kapitein Stephan hun dank uit voor de realisatie van dit bijzondere project. Bij de ceremonie waren onder andere de Commandant der Luchtstrijdkrachten generaal-majoor vlieger Dennis Luyt, basiscommandant kolonel vlieger Rob van den Heuvel en vertegenwoordigers van de projectorganisatie aanwezig. Net als verschillende omwonenden uit Volkel en vertegenwoordigers van de dorpsraad, de gemeente en de provincie.

Tekst en foto’s Mike Schoenmaker

Kapitein Stephan poseert trots vóór ‘zijn’ F-16 in een hangaar op de Vliegbasis Volkel.

De F-16 met serialnummer J-246 fungeerde sinds 1999 als instructional airframe. Het heeft een derde leven gevonden op de rotonde van de provinciale weg N264 nabij de Vliegbasis Volkel en voorzien van de emblemen van zowel het 312 als het 313 Squadron op de staart.