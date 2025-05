Bezoek Nieuw Milligen en Ysselsteyn – Regio Limburg

Op dinsdag 26 november 2024 bezocht de regio Limburg het Air Operations Control Station (AOCS) te Nieuw Milligen. Na een korte briefing betraden we naar de Operationroom. Er volgde een uitstekende uitleg met veel interactie over de surveillant- en vervolgens de fighterkant van het control station. Na de pauze kregen we een briefing over de Nationale Datalink Management Cel (NDMC). Het NDMC ontwikkelt platformen ten behoeve van de defensieonderdelen die daarom vragen. Er wordt gezorgd voor goede sterk beveiligde dataverbindingen zodat eenheden optimaal kunnen functioneren. Aansluitend reden we naar Ysselsteyn naar het in oppervlakte, 28 hectaren ruim 32000 doden, grootste Duitse oorlogskerkhof ter wereld. Het betreft in Nederland omgekomen Duitsers maar ook mensen die in Duitse dienst waren. De gemiddelde leeftijd van de gesneuvelden is 22 jaar en 4 maanden. De meest voorkomende leeftijd is 18 jaar (2504). De oudste is 90 en de jongste 1 dag. Geen soldaten maar wel Duitse oorlogsslachtoffers! Er liggen 500 burgerslachtoffers. Op het kerkhof zijn in een rij zesendertig Mannschaft Graber gesitueerd. Het betreft groepen militairen die samen in een bunker, kelder, tank, vrachtwagen of vliegtuig zijn gestorven en niet meer afzonderlijk waren te identificeren. Er liggen zware oorlogsmisdadigers zoals Knorr, Arthur Thomson en Petrus van Bussel. Uit onderzoek bleek dat 10% van de Duitsers van de gruweldaden afwist. Dus ruim 3000 van de mensen die hier liggen wist van de gruweldaden van het Naziregiem. Anderzijds liggen hier duizenden Hitlerjugend kinderen van 18 – 19 jaar en jonger die in het Nazitijdperk zijn opgegroeid, van niets anders wisten en vanzelf het leger in werden geduwd. Staan kruisen dicht naast elkaar dan betekent dat het familie van elkaar is. Ook Duitsers omgekomen tijdens het Britse bombardement in de nacht van 11 – 12 oktober 1942 van Geleen liggen hier begraven. De bevolking van de Selfkant werd, omdat ze onder hevig artillerievuur lag ter bescherming door de Amerikanen naar het vroegere concentratiekamp in Vught overgebracht. Het waren bijna uitsluitend vrouwen en kleine kinderen. Daar zaten ze samen met NSB’ers in barakken zonder verwarming, nauwelijks iets te eten en zonder medicijnen. Wat daar gebeurde dat interesseerde (1944) niemand en vele jonge vrouwen en kleine kinderen (Antonie Simons was een dag oud) zijn daar van ellende gecrepeerd en uiteindelijk hier tezamen begraven. Ook hier vele kruisen pal naast elkaar zoals moeders met hun kleine kinderen. Karl Heinz Rosch, 17 jaar Hitlerjugend, lag in Goirle bij een geschut, hij redde van de plaatselijke boer de twee kleine kinderen Jan en Toos maar werd even later op diezelfde plek zelf dodelijk door een granaat getroffen. Nadat hij eerst op het erf was begraven werd het lichaam naar Ysselsteyn overgebracht. Er werd door de gemeente een beeldje van Karl Heinz gemaakt met de bedoeling dat op de bewuste plek neer te zetten. Het staat nu bij een particulier in de tuin want er was te veel verzet om het op openbaar terrein te plaatsen. “Het was tenslotte maar een mof.” Typerend hoe moeilijk nog steeds de verhouding Nederland – Duitsland bij sommige mensen is. Ysselsteyn, een niet te vergeten bezoek.

Tekst: Chris Zielemans secretaris KNVOL Limburg