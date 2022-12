In Onze Luchtmacht 6-2022 staat een uitgebreid verslag van de grootschalige luchtlandingsoefening Falcon Autumn 2022. Tussen 31 oktober en 18 november opereerden 35 helikopters vanaf de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Ze kwamen in actie op verschillende locaties, waaronder:

de Ossesluis bij het Zuid-Drentse De Wijk in de eerste week,

rond en op vliegveld Drachten in de tweede week,

het voormalige Vliegkamp Valkenburg in de derde week.

De Amerikaanse helikopters tankten daarbij op Vliegbasis Deelen of de Arnhemse Heide, de Nederlandse en Poolse op de Ginkelse Heide.

Hieronder vindt u een video van deze oefening en foto’s waarvoor geen ruimte was in het blad.

Video: Ramon Faber

Foto’s: Gert Kromhout en Kees van der Mark

De 12th Cavalry Aviation Brigade (CAB) van de US Army in Duitsland stuurt maar liefst negentien helikopters naar Falcon Autumn. Naast zes Apaches en vijf Chinooks gaat het om acht Black Hawks.

De Amerikaanse AH-64E Apaches komen vooral in de tweede week van de oefening in actie. Ze escorteren dan Chinooks en Black Hawks bij de avondmissies naar Friesland.

Een AH-64D van 301 Squadron tijdens het tanken op het forward arming and refuelling point (FARP) van het Defensie Helikopter Commando (DHC) op de Ginkelse Heide.

Alle DHC-typen komen tanken bij de FARP op de Ginkelse Heide, waaronder deze NH90 NFH van 860 Squadron. Ook de Poolse Mi-8T’s en Mi-17 doen dat.

Een door Defensie ingehuurde L-39 Albatros van Skyline Aviation verkent de situatie bij de Ossesluis voorafgaand aan de actie van de grondtroepen. Ook bij de verovering van vliegveld Drachten speelt dit toestel een rol.

Deze UH-60M van 12th CAB is een van negen US Army-helikopters van de eerste wave bij de Ossesluis. Ze zetten daar Nederlandse en Poolse militairen af.

Bij het uitvoeren van een casualty evacuation bij de Ossesluis maakt deze NH90 zich snel en laag uit de voeten. In de achtergrond bewaken Nederlandse Apaches de omgeving.

Twee van de vier Amerikaanse CH-47F’s die op zaterdag 5 november naar de Ossesluis komen voor de extractie van de grondtroepen. Sommige nemen ook Nederlandse slingloads mee.

Een CH-47F van 298 Squadron pikt een Mercedes Benz terreinvoertuig met aanhanger van 11 Luchtmobiele Brigade (LMB) op bij de extractie bij de Ossesluis.

De Nederlands-Poolse Air Task Force verzorgt de tweede wave tijdens de extractie bij de Ossesluis. Deze Poolse Mi-8T vertrekt met militairen van 11 LMB aan boord. De groep erachter wacht op een Amerikaanse Chinook in de derde wave.

Twee CH-47F’s van de US Army staan klaar op de Arnhemse Heide voor de volgende missie. Tijdens die missie zetten ze militairen af in de omgeving van Drachten. Daar hebben ze bij het laatste daglicht getankt bij de Amerikaanse FARP.

Na de inname van vliegveld Drachten coördineren pathfinders van 11 LMB het in- en uitgaande vliegverkeer vanaf het dak van het havengebouw.

Deze M-28 landt kort na de inname van vliegveld Drachten. Erachter staan een TRML-radar van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando en tankwagens voor de helikopters.

Na de verovering dient vliegveld Drachten als forward operating base, van waaruit acties in de omgeving worden uitgevoerd. Chinooks, Cougars, Hips en Apaches ontvangen er brandstof voordat ze in de middag een actie bij Havelte ondersteunen.

Bij de extractie van de grondtroepen op zaterdag 12 november landt een Chinook van 298 Squadron op Drachten. De militairen die de heli oppikt, zitten al klaar aan de andere kant van de startbaan.

Militairen die vliegveld Drachten in de dagen ervoor hebben veroverd, stappen bij de extractie in een Cougar van 300 Squadron.

Ook NH90’s van 860 Squadron komen tijdens Falcon Autumn veelvuldig in actie. Let op de pod van het Modular Aircraft Survivability Equipment (MASE)-systeem en het FN MAG 7.62mm machinegeweer in de deur.

Op de dag van de extractie van Drachten komen ook alle drie deelnemende Poolse Hips mee om de grondtroepen weer op te pikken.

Op woensdag 16 november is het eindoffensief van Falcon Autumn op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden. Daaraan doen veertien Nederlandse en Poolse helikopters mee; de Amerikaanse zijn dan al teruggekeerd naar hun thuisbasis.