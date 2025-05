Lezing Willem Helfferich – Regio Limburg

Vrijdag 29 november 2024 sloten we een jaar vol activiteiten af met de inmiddels bekende lezing van oud-hoofdredacteur Willem Helfferich. Voor een goed gevulde zaal doorliep hij zijn carrière als luchtvaartjournalist. Zijn bezoeken vanuit den Haag, aan nabije velden en zijn eerste stukjes voor Hugo Hoofdman. Hij waaierde uit over Nederland en verlegde zijn zoekgebied naar de rest van Europa en daarbuiten. Op het beeldscherm verscheen de ene mooie foto na de andere, eerst zwartwit en vervolgens in kleur, die allen kort van deskundig commentaar werden voorzien. Vervolgens was het zover dat hij met een tanker kon meevliegen en zo de eerste foto’s liggend op de buik vanuit de lucht kon maken. Piloten die gespannen keken of de tankbuis goed werd ingebracht kwamen zo in beeld. Ook passeren foto’s vanuit de backseat van tweezitters de revue, een positie die het mogelijk maakte om echt tussen de machines te kruipen. Zo zien we foto’s waarbij toestellen prachtig in hun vliegend element worden vastgelegd. Bijzonder mooi waren de luchtopnames van diverse stuntteams die op vraag van Willem in de mooiste onderlinge posities werden voorgevlogen. Tenslotte kwamen daar nog de spectaculaire opnames vanuit vliegkampschepen die de hectiek, de trillingen, de harde klappen op het staal en het kabaal aldaar goed weergaven. We kregen een inkijk in een rijk luchtvaartverleden met foto’s vanuit een scala van, nu vaak niet meer bestaande, luchtmachtbases met een nu niet meer bestaande rijkdom aan vliegtuigtypen in een totaal andere politieke context. Een zeer geslaagde afsluitende verenigingsavond.

Tekst en foto: Chris Zielemans secretaris