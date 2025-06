Terugblik activiteiten eerste halfjaar 2025 NL Air Cadets

GEPLANDE ZWEEFVLIEGDAGEN 28 mei en 6 juni UITGESTELD wegens slecht weer.

GEEF JE NU OP VOOR ZWEEFVLIEGDAG woensdag 16 JULI

Meld je aan via NLAC@onzeluchtmacht.nl, je word daarna in de whatsappgroep aangemeld voor je andere gegevens. Log in en kijk op https://onzeluchtmacht.nl/activiteiten-nlac/ voor het hele Air Cadets programma.

8 Februari; Bezoek Survival Evasion Resistance & Extraction school te Gilze Rijen

Binnen de poorten van het Defensie Helikopter bevindt zich deze zeer specialistische school voor alle vliegers en overige luchtvarenden om in tijden van nood getraind te zijn om te kunnen overleven. De diverse land- en watertrainingen werden uitgelegd en materiaal werd gedemonstreerd. Uiteindelijk werd in de buitenlucht geoefend (twee groepen Air Cadets) om zo snel mogelijk een vuurtje te stoken, altijd leuk ! Tot slot werd in het SERE zwembad nut en noodzaak duidelijk gemaakt van de Helicopter Underwater Egress Trainer (HUET). Bij een onvrijwillige waterlanding moeten alle militaire het toestel zo snel en veilig mogelijk zien te verlaten, hierop wordt het personeel voorbereid met de nodige skills en drills.

19 Februari; Excursie aan Centrum voor Mens en Luchtvaart in Soesterberg

De aftrap bij dit bijna kleinste zelfstandige Luchtmachtonderdeel werd om 09.00 uur gedaan door Mister CML zelf, Kapitein Hans Wittenberg gesteund en geïntroduceerd door zijn communicatie-officier luitenant Isa. Na een goede uitleg over onder andere het aannametraject voor vliegers en de taken van dit unieke Centrum werd de groep achtereenvolgens rondgeleid langs hypobaarkamer, night-vision oefenruimte en tot slot de mensencentrifuge voor G-krachtentraining. Wederom stond de leiding het de Air Cadets toe een vlucht in deze bijzondere trainer te maken en de G-krachten aan den lijve te ondervinden. Als uitsmijter kwamen we tijdens de aflsuitende lunch nog te spreken met Kapitein Danny die inging op de psychologische keuring en de interviews die zijn selectiepsychologen met haar kandidaten voor een functie als luchtvarende houden. Een heuse opsteker voor de enthousiaste aanwezigen.

10 April; Bezoek aan Oefening Ramstein Flag te Leeuwarden

De jaarlijkse jachtvliegoefening vanuit Leeuwarden was dit jaar opgeschaald tot NAVO-nivo en kreeg de toepasselijke naam RAMSTEIN-FLAG. Op de voorlaatste dag van de drieweekse oefening waren de scholieren en dus ook onze Air Cadets welkom in de VIP-tent nabij de startbaan. Meer dan 15 NAVO landen namen dit jaar deel en met in totaal 90 vliegtuigen. De meesten raasden omhoog vanaf het asfalt van de startbanen van Vliegbasis Leeuwarden. Voor de Air Cadets werd er vooraf een heuse briefing gegeven door F-35 vlieger ‘Stitch’ die daarna met ons op de foto ging! Voor een natje en een droogje werd als vanouds gezorgd en met gevulde magen en overbelaste oren werden de Air Cadets weer naar de Elfstedenhal teruggebracht om daarna huiswaarts te keren. Een kleine groep van ons wist de binnenkomst van een aantal kisten nog mee te maken vanaf de spottersheuvel Noord. Adrenaline genoeg deze dag!

25 April; Excursie Gevechtsleiding AOCS Nieuw Milligen

Een blik achter de schermen van deze 24/7 parate eenheid 710 squadron werd gehost door niemand minder dan oud-air cadet Luitenant-Kolonel Stuart. Na een allesomvattende briefing vooraf lieten de gevechtsleiders ons in de controleruimte meekijken hoe zij het Nederlandse luchtruim permanent en met de daarvoor beschikbare radarsystemen in de gaten houden. We konden meekijken met de vliegbewegingen van een heuse drone die ergens boven Nederland zijn patrouille uitvoerde. We werden bijgepraat over het fenomeen QRA (Quick Reaction Alert) waarbij ongeïdentificeerde vliegtuigen door snel en adequaat ingrijpen van de gevechtsleiding geassisteerd worden door 2 jachtvliegtuigen F-35 die onmiddellijk opstijgen vanuit België of Nederland (gezamenlijke taak). Eerder werden Russische bommenwerpers boven de Noordzee en Nederland al onderschept door deze alerte collega’s. Het was een uiterst leerzame excursie waarna we op kosten van de luchtmacht een afsluitende lunch mochten genieten!