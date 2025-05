DHC vliegt voor vrijheid

Op 5 mei 2025 verzorgde het Defensie Helikopter Commando opnieuw het vervoer van de Ambassadeurs van de Vrijheid. In samenwerking met de organisatoren van de Bevrijdingsfestivals brengt Defensie de artiesten vliegensvlug van optreden naar optreden, verspreid over het hele land.

Vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen stegen vanochtend een Cougar-transporthelikopter van 300 Squadron en twee NH90-maritieme gevechtshelikopters van 860 Squadron op. Aan boord bevinden zich de Ambassadeurs van de Vrijheid van dit jaar: Antoon, Zoë Tauran, Rondé en Hannah Mae.

De artiesten doen vandaag festivals aan in onder andere Amsterdam, Assen, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, Wageningen en Zwolle. Dankzij de inzet van de Koninklijke Luchtmacht kunnen zij op zoveel mogelijk plekken optreden en samen met het publiek stilstaan bij het belang van vrijheid.

Een bijzonder moment vindt plaats boven Wageningen, waar traditiegetrouw het bevrijdingsvuur wordt ontstoken. Boven de stad vliegt een Chinook-transporthelikopter met een grote Nederlandse vlag als krachtig symbool van onafhankelijkheid, eenheid en vrede.

Met deze bijdrage onderstreept Defensie, net als in voorgaande jaren, haar verbondenheid met de samenleving en het belang van vrijheid, vrede en veiligheid. Want vrijheid is niet vanzelfsprekend – en verdient het om gevierd én beschermd te worden.

Tekst en foto’s: Ben Gorski

Rondé reisde per Cougar naar de Bevrijdingsfestivals.

De NH90 bracht Antoon naar achtereenvolgens Vlissingen, Rotterdam en Almere.

De Ambassadeurs van de Vrijheid poseren op Gilze-Rijen nog even met crewleden voordat ze

in de helikopters stappen.

Voor de gelegenheid droegen beide NH90 stickers met het logo van 80 jaar vrijheid.

Beide NH90 vertrekken tegen elf uur van Gilze-Rijen.

Cougar S-454 vertrekt van Gilze met Rondé. Anders dan andere jaren zal de Cougar tussen de verschillende locaties pendelen en verschillende artiesten meenemen.