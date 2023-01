NLAC: Excursie Centrum voor Mens & Luchtvaart

Foto: Ramon Faber Foto: Ramon Faber

‘Mister CML’ .

Met Kapitein Hans Wittenberg werd al in een vroeg stadium overlegd of er tijdens de Kerstvakantie ‘rustdagen’ waren om onze NL Aircadets een keertje rond te leiden. In Soesterberg is er nog steeds een klein Luchtmachtonderdeel actief waar vliegertrainingen en -selecties plaatsvinden, eigenlijk voor alle luchtvarenden binnen Defensie. Een gedegen kijkje achter de schermen was daarom bijzonder in trek bij de Netherlands Aircadets, maar liefst 18 jongelingen kwamen erop af !

Ouders waren ook blij met de keuze van deze laatste vakantiedag. Er waren amper files en gelukkig reden ook de treinen volgens dienstregeling. Nadat de jonge enthousiastelingen waren afgezet vertrokken zij naar het dorp of Nationaal Militair Museum om daar de tijd door te brengen. Het NLAC-programma is namelijk niet of nauwelijks geschikt of kent geen capaciteit de ouders ook mee te laten doen.

Welkom.

Met het voorstellen van ‘Mister CML’ Hans Wittenberg , collega adjudant loadmaster Hans Mijnders en Sergeant recruiter Roxanne Geerdink was de kop eraf en gingen we snel met zijn allen naar de collegezaal om een briefing Vliegfysiologie te volgen. Natuurkunde blijkt een handig vak als je later vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht wilt worden. Hans W. toonde in zijn briefing meerdere filmpjes van het Klokhuis en het Jeugdjournaal waar hij uitleg gaf over de diverse trainingen in de mensencentrifuge en hypobare kamer (zuurstofschuldherkenning). Ook besteedde hij aandacht aan het HAHO (High Altitude High Opening) parachutespringen van ons Korps Commandotroepen die met behulp van zuurstof van grote hoogte springen. Zo voeren onze gevechtsoldaten gevaarlijke tactische operationele sprongen uit om tot diep in vijandelijk gebied door te dringen. Het complete verhaal was zo boeiend en compleet dat we besloten aansluitend aan deze briefing eerst te gaan lunchen. De KNVOL trakteerde op een gratis lunch langs het buffet……

Centrifuge, Hypobare kamer en Loadmaster Virtual Reality.

In twee groepen werd na de lunch de excursie voortgezet. Groep 1 volgde Hans naar de hypobare kamer en zagen de aircadets de geweldige tank waarin zij plaats konden nemen voor nadere uitleg. Nadruk voor de hypoxie ervaring ligt vooral op herkenning bij de luchtvarenden en de te nemen actie hierop. De meeste indruk maakte de heuse mensencentrifuge. Met een demo van de kapitein zoefde de gondel met zo’n 9 G (G van gravity) voorbij en stonden de aircadets met wapperende haren bij de put te kijken en vroegen zich af of ze wel in die oude gondel durfden plaat te nemen. Geen kermisattractie die meer respect inboezemt dan deze versneller om G-krachten op te wekken. Opnieuw een training voor de vliegers om met tips en trucs het bewustzijn te behouden bij steile bochten of onverwachte bewegingen in de lucht. Onze dappere jongelingen namen een voor een plaats in de gondel en werden vastgesnoerd, koptelefoon opgezet en de afdrukknop Dat we op het CML toe zijn aan de vervanging van deze centrifuge bleek weer eens toen de onfortuinlijke Eise Botma uit Menaam (Leeuwarden) na anderhalf rondje moest afbreken. Een technische storing legde ons programma helaas stil.

Groep 2 werd door Hans Mijnders in de Chinook-helikopter geplaatst (virtual reality). Als heuse loadmaster moesten de aircadets 1 voor 1 de route van de helikoptervlucht mee helpen bepalen. Plaats van handeling was de gesimuleerde Vliegbasis Aviano in Italië. Met de VR-bril op en naar buiten-hangend uit de Chinook hielpen de loadmasters mee navigeren met de vliegers die slechts het voorterrein zien maar niet achter en onder de heli ! Tussen de hangars door stak er ook nog een andere helikopter over en werd het druk op Aviano !

Loadmasters hebben een grote verantwoordelijkheid en ook deze luchtmacht-functie is zeer uitdagend maar wellicht niet zo bekend !

Night-Vision Goggles.

In de kelder onder de collegezaal heeft CML haar nachtzicht oefenruimte. Geheel verduisterd kan daar getraind worden met NVG (night vision goggles) oftewel nachtzichtkijkers. Deze brillen worden voornamelijk door de helikoptervliegers gedragen als ze ‘s nachts moeten vliegen om bv troepen af te zetten. Een beperkt aantal aircadets hebben kunnen ervaren hoe goed je alles in volledige duisternis kan waarnemen met deze zeer dure brillen.

Voorlichting Luchtmachtfuncties.

Nadat er een leuke groepsfoto bij in de centrifuge was gemaakt, sloot sergeant Roxanne Geerdink af met een presentatie over de keuring en selectie voor de diverse KLu-functies. Een aantal ouders waren al weer aanwezig om deze presentatie bij te wonen. De diverse trajecten werden geschetst waaronder ‘hoe word ik vlieger : Vlieger bij Defensie – WerkenbijDefensie.nl . De integrale planningscel van het CML had voor alle aircadets een kleine goody-bag samengesteld en tevreden kon een ieder weer huiswaarts keren. De beloofde evaluatie zal nog nagezonden worden.

Hans Goedings, voorzitter NLAC