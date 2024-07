Zweefvliegdag voor Air Cadets bij ZVC Soesterberg – Meld je nu aan!

Beste Air Cadets,

Op donderdag 11 juli zal er een zweefvliegdag voor de NLAC worden georganiseerd door de Amsterdamse ZVC te Soesterberg. Deze dag is bestemd voor de Air Cadets die het eerste kamp gemist hebben of welke niet eerder gevlogen hebben. De kosten voor deze dag bedragen €50 pp eigen bijdrage. We beginnen vroeg (09.00 uur) en afhankelijk van het weer maken we sowieso meerdere starts.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar dus als je vrij van school kunt krijgen of al vakantie hebt, meld je dan snel aan via NLAC@onzeluchtmacht.nl



Hans Goedings

Vz NLAC