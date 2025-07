U KUNT NU HET BOEK 75 jaar KNVOL “WAT VLIEGT DE TIJD” BESTELLEN

Begin dit jaar heeft u alvast het jubileumboek 75 jaar KNVOL “wat vliegt de tijd” kunnen inzien op de site. Toen is ook aangeven dat het boek, weliswaar in een beperkte oplage, ook in hardcover beschikbaar zou komen later in het jaar. Daarna is ook de mogelijkheid gegeven via de site om als lid vooraf in te schrijven. Deze leden hebben inmiddels ook een boek kunnen bestellen en vele hebben dat ook gedaan. Het boek (dat wat nog beschikbaar is) is nu ook beschikbaar voor de leden die niet hebben ingeschreven. Het boek kan via onderstaande knop worden besteld. Echter er zijn slechts nog maar een beperkt aantal boeken beschikbaar en dat betekent op is op. Wees er dus snel bij. U dient eerst ingelogd te zijn voordat u het boek kunt bestellen. Let op de QR code voor het betalen moet u met uw camera van uw telefoon scannen om vervolgens via uw bank te betalen. Het boek kost inclusief verzendkosten 55,10 euro (DHL).

