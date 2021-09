Onze Luchtmacht 21-4 is uit!

In de 4e editie van ons ledenblad kunt u lezen over:

Briefing 4

Publieke opinie volgen werkt niet voor veiligheid

Binnenland 5

Vaarwel Vipers 8

Buitenland 10

42 jaar F-16 op Leeuwarden 12

Het vertrek van de laatste toestellen in juli betekent het einde van ruim vier decennia F-16 op Vliegbasis Leeuwarden. Een terugblik in vogelvlucht.

BRIK-II verkent space 20

In 2015 besluit de KLu te onderzoeken welke mogelijkheden het domein space biedt. De lancering van nanosatelliet BRIK-II op 30 juni is een mijlpaal in die ontdekkingstocht.

Poster 26

Vliegbasis Leeuwarden was ruim 42 jaar thuisbasis van de F-16. Vanaf eind jaren 90 vlogen 322 en 323 Squadron met de MLU-versie.

‘Denken in mogelijkheden die nu nog niet bestaan’ 29

Hoe kijkt Directeur Informatie & Innovatie commodore Henk Ras aan tegen informatiegestuurd optreden, een van de pijlers onder de 5e Generatie Luchtmacht?

Vliegend verleden 32

In elke uitgave een greep uit het fotoarchief van Willem Helfferich. Deze keer een Chinook en Cougar op de terugweg van de vliegshow in 1997 op het Zwitserse Sion.

Air Combat Command 34

Commodore Johan van Deventer legt uit wat de komende jaren op organisatorisch en operationeel gebied gaat gebeuren bij het Air Combat Command in oprichting.

Een vliegende D.21 40

Een Spitfire herbouwen deed Jack van Egmond al eens, maar een D.21 tot leven brengen? Ook dat lukte hem. Hoe? Dat staat toepasselijk op pagina’s 40-45.

Column Anne Tjepkema 47

De Osirak-raid

Verenigingsnieuws 48

Omslagfoto

Het F-16-tijdperk op Leeuwarden zit erop. De laatste toestellen vlogen op 5 juli uit.

Foto: Kees van der Mark