Onze Luchtmacht 5-21 is uit!

In het nieuwe nummer van Onze Luchtmacht kunt u lezen over:

Briefing van de voorzitter 4

Binnenland 5

Falcon Leap 8

Parachutisten en cargodrops boven Nederland en België: 11 Luchtmobiele Brigade en 336 Squadron houden in september de jaarlijkse internationale oefening Falcon Leap.

Buitenland 10

Weapons Instructor Course 12

Naast Belgische, Noorse en Nederlandse vliegers, doorlopen dit jaar ook niet-vliegers de wapeninstructeursopleiding op Vliegbasis Leeuwarden.

Evacuatie Kaboel 18

In augustus was het voor Defensie alle hens aan dek om evacués uit Kaboel te halen. Eindhovens personeel komt in actie met de KDC-10, A330 MRTT en bovenal de C-130.

Poster 26

Hoogtepunt voor velen op de Kaivopuisto Airshow is het voorvliegen van een Italiaanse F-35A van het Baltic Air Policing-detachement op vliegbasis Ämari in Estland.

Alouette-museum Barneveld 29

Vijf jaar na uitfasering is de Alouette III terug in Nederland. Niet meer operationeel, maar in een museum waar liefhebbers de vijf decennia KLu-geschiedenis levend houden.

Kaivopuisto Airshow 34

De grootste vliegshow van Finland, ten zuiden van Helsinki, stond dit jaar in het teken van de vervanging van de Hornet. Dat was duidelijk te zien aan de deelnemers.

Baltic Air Policing 36

Vanaf de Estse luchtmachtbasis Ämari is de Italiaanse luchtmacht de eerste die de F-35A Lightning II inzet om het Baltische luchtruim te beschermen tegen ongewenste indringers.

Vliegend verleden 40

In elke uitgave een greep uit fotoarchieven. Deze keer een F-104G zoals Willem Helfferich het type het liefste zag: clean, zonder tanks en schuin van voren gefotografeerd.

Harvard 42

In de jaren 50 is Gilze-Rijen de basis voor de Voortgezette Vlieger Opleiding. Dagelijks beleven jonge en onervaren leerling-vliegers vele avonturen op de AT-6 Harvard.

SAR-Meet 46

Welke van de zeven helikopterbemanningen is eind september de beste op de internationale Search and Rescue Meet op de Belgische vliegbasis Koksijde?

Column Anne Tjepkema 47

De Zwitserse beslissing

Verenigingsnieuws 48

Omslagfoto

WIC-commandant majoor ‘Cribs’ en een collega maken zich klaar voor een vlucht in de F-35 vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Foto: Frank Crebas