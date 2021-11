Avondvliegen jachtvliegtuigen Koninklijke Luchtmacht

Als het weer eerder donker begint te worden, gaan de vliegers van de luchtmacht weer trainen in het avondvliegen. De luchtmacht traint dit jaarlijks, omdat vliegen in de avonduren anders is en meer vergt van de vliegers dan het vliegen overdag. Het is voornamelijk fysiek en geestelijk een andere ervaring voor het luchtmacht personeel. Daarnaast is het oefenen in de avond ook van belang omdat de inzet van de meeste missies zich afspelen in de avond/nacht.

De avondtrainingen in een F-16 en F-35 zijn verschillend. De F-16-vlieger gebruikt Night Vision Goggles (NVG) die speciaal op de helm moeten worden gemonteerd. Bij de F-35-vlieger zit de NVG al geïntegreerd in de helm.

Perioden avondvliegen najaar 2021:

Vliegbasis Volkel: week 44 t/m 50

Vliegbasis Leeuwarden: week 48 t/m 50

Het avondvliegen is van maandag t/m donderdag, tot uiterlijk 22.30 uur. Vrijdag wordt alleen overdag gevlogen.

Het oefengebied: voornamelijk boven zee, daarnaast boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

De F-35’s van 322 Squadron (Vliegbasis Leeuwarden) die op dit moment op Edwards Air Force Base in de Verenigde Staten zijn voor een oefening, trainen daar overdag én in een avondvliegprogramma.

Tekst: Ramon Faber

Foto’s: Kees van der Mark