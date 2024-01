In memoriam Henk Blouw

‘Mister Regio Noord’ en Op Schaal-auteur Henk Blouw overleed op 12 januari in het UMCG in Groningen. Henk is 89 jaar oud geworden. Henk was sinds de jaren 60 KNVOL-lid en richtte in mei 1978 regio Noord op. Tot 2005 was hij actief binnen het regiobestuur, eerst als secretaris en later als PR-functionaris. Ook landelijk was hij voor de vereniging actief op gebied van PR en huisstijl. Voor zijn “voorname en gewaardeerde rol binnen de regio” ontving Henk bij de dertigjarige jubileumviering van regio Noord in april 2008 een waardebon uit handen van de regiovoorzitter Ab Schoute. Tijdens de landelijke algemene ledenvergadering de maand erop is Henk benoemd tot erelid van de vereniging.

Het fotograferen, filmen en het bouwen van schaalmodellen van vooral militaire vliegtuigen waren Henks grote passie. Nauwgezet en met groot vakmanschap wist hij met zijn hobby’s in de luchtvaartwereld een goed netwerk op te bouwen. Henks rubriek Op Schaal verscheen tussen 1990 en 2012 in ons verenigingsblad Onze Luchtmacht. Hij is voor velen een begrip en menig KNVOL-lid is bekend met het feit dat Henk een zeer begenadigd modelbouwer was die werkelijk schitterende, natuurgetrouwe (vliegtuig)modellen bouwde, regelmatig zelfs helemaal zelfgemaakt van hout en andere materialen. Henk Blouw laat dan ook een zeer uitgebreide en unieke collectie aan modellen na, die nog een plaats moeten krijgen waar luchtvaartliefhebbers ze kunnen aanschouwen. Veel van Henks dia’s zijn al bewaard voor het nageslacht, want die zijn in 2016 opgenomen in de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Henk, we zullen je missen. Onze gedachten en condoleance gaan uit naar zijn vrouw Wina, zoon Herold en dochter Petra.

Lees ook het tweedelige artikel dat Gerrit Boxem over Henk Blouw schreef in OL nummers 1-2020 en 2-2020 (alleen toegankelijk voor leden).

Foto: Henk op 88-jarige leeftijd bij het door hem gebouwde 1:20-model van de Helpman 1 uit 1911, het enige vliegtuig dat ooit in de stad Groningen is gebouwd. Het model staat nu in het Museum aan de A in Groningen.