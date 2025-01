KNVOL regio Deelen: Samenwerking met nieuwe partnereenheid 306 SQN.

Arnoud de Vries

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL) is een partnereenheid

rijker. Donderdag 23 januari 2025 werd de samenwerking tussen de regio Deelen en het 306

Squadron officieel bekrachtigt met een bijeenkomst op Vliegbasis Leeuwarden.

Namens het 306 Squadron begroette Commandant luitenant-kolonel Jan ‘Muezli’ Ruedisueli

de aanwezigen in Hangaar 4. “Welkom bij het mooiste squadron van de luchtmacht!

Geweldig om te zien dat er leden vanuit Deelen de hele reis naar Leeuwarden wilden maken

om dit heuglijke moment mee te maken.”

“Voor 306 is het belangrijk om een externe partner met interesse in de militaire luchtvaart

aan ons te binden, omdat we graag support willen in de groei van het squadron.”

Sip Tol, voorzitter regio Deelen stipte het grote belang uit naam van de KNVOL aan. “Onze

relatie met de Koninklijke Luchtmacht bestaat al meer dan 75 jaar. Wij willen belangstelling

wekken voor de militaire luchtvaart en helemaal met de Luchtmacht in het bijzonder. Door

het partnerschap met het 306 Squadron kunnen wij het belang en de relevantie van de

Luchtvaart verder uitdragen. We ondersteunen de Luchtmacht regelmatig tijdens

evenementen, centraal en op de luchtmachtonderdelen.”

Naast het partnerschap met het 306 Squadron zijn er thans zeven andere partnersquadrons

aan de KNVOL verbonden. Het gaat om 298, 300, 301, 312, 313, 322 en 860.

Geslaagde start

Het programma bestond – naast het zetten van de handtekeningen en een officieel

fotomoment uit een gezellige middag in Hangaar 4 waar de MQ-9 Reaper stond opgesteld.

Technisch personeel van 306 gaven leden van de KNVOL uitleg over de ins en outs van het

onbemande verkennings- en aanvalsvliegtuig van de luchtmacht. Tussen de bedrijven door,

en ook tijdens de borrel in de Hangaar en crewroom, konden de aanwezigen het nieuwste

pr-materiaal van 306 aanschaffen.

“Dat de MQ-9 Reaper binnen stond maakte het wel extra bijzonder”, vertelde een lid van de

KNVOL. “Een buitenstaander zou misschien kunnen denken: Een onbemand

verkenningsvliegtuig, wat moet de Luchtmacht daarmee? Maar dan ben je niet goed op de

hoogte. Met dit wapensysteem kan de luchtmacht vanuit de lucht hele belangrijke data en

informatie verzamelen. De hoogwaardige technologie waarover het Squadron nu beschikt,

maakt hen een hele interessante werkgever voor jonge techneuten”.

Samen

Ook de KNVOL regio Noord had een (kleine) delegatie naar de Hangaar 4 afgevaardigd.

Namens de regio waren dat Anton den Drijver, Koos Nauta en Alex Knoops, respectievelijk

voorzitter, secretaris en activiteitencoördinator van het bestuur. Namens het Landelijk

Bestuur van de KNVOL was Kolonel b.d. Bas Pellemans aanwezig. “Geweldig om hier te

zijn”, sprak Pellemans. Wat hoopt hij uit de samenwerking te halen?

“Wij hebben een Strategisch Plan 2024-2028 geschreven en dit aan de C-LSK

gepresenteerd. Wij merken dat er binnen de Luchtvaart moderniseringen en

vervangingsprojecten plaatsvinden en het gebrek aan personeel vraagt veel tijd en aandacht

van hen. Als vereniging zijn wij niet alleen de uitgever van het magazine “Onze Luchtmacht”

maar organiseren onze regio’s ook prachtige activiteiten. Anderzijds zien we dat onze

toegevoegde waarde voor de Luchtmacht nog onvoldoende doordrongen lijkt te zijn.

De groeiende groep jong leden tussen de 13 en 20 jaar, samengebracht onder ‘Netherlands

Air Cadets’ (NLAC) en de Business Club Onze Luchtmacht (BCOL) brengen wij graag in

contact met de wereld van de Luchtmacht. Als we dan horen dat het 306 Squadron de

komende jaren qua personeel hard moet groeien, dan zijn onze jonge leden wellicht heel

interessant voor de wervers van de Luchtmacht”, aldus Pellemans.

Tegen 18 uur werd het event officieel ‘afgesloten’ door barman van dienst Harrie. “We

moeten wel de volgende dag weer fris en fruitig paraat staan”, besloot hij voordat hij Hangaar

4 op slot draaide.

Tekst: Arnoud de Vries

Foto: Alex Knoops

Foto: Arnoud de Vries