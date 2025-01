Excursie vliegbasis Volkel – 3 december 2024 – Regio West-Brabant / Zeeland

Bezoek Air Combat Command vliegbasis Volkel

Op dinsdag 3 december 2024 gingen we voor de laatste regio-activiteit van het jaar naar het Air Combat Command (ACC) op vliegbasis Volkel. We werden bij de poort welkom geheten met de take-off van twee F-35’s en door onze begeleiders. Nadat ook enkele leden van andere regio’s waren aangesloten, werd een groepsfoto bij de F-84 Thunderstreak gemaakt. Vervolgens konden we aan de baan de landing van F-35’s filmen en fotograferen. Toen tail nummer F-035 (heel toepasselijk) als laatste was geland werd geluncht in het restaurant van de basis en aansluitend een bezoek gebracht aan het winkeltje in hetzelfde gebouw.

Het middagprogramma werd afgetrapt door de majoor-vlieger (F-16 én F-35) Stefan “Stitch” Hutten. Hij schetste in een verhaal vol anekdotes en kwinkslagen een mooi beeld van de marathon die een jongen of meisje moet afleggen om uiteindelijk jachtvlieger te kunnen worden. In zijn eigen traject heeft dat zelfs geleid tot het mogen optreden als de demonstratie-vlieger van de “Orange Lion”; de F-16 met de opvallende oranje en zwarte kleuren.

In het tweede deel van zijn verhaal ging majoor Hutten in op het enorme verschil in prestaties en capaciteiten tussen de F-16 en de F-35. Daarbij gaf hij niet alleen informatie over prestaties van bijvoorbeeld de motor en radar, maar ook een uitleg bij begrippen als “stealth” en “fusion”, die bij de introductie van de F-35 een grote impact hadden en nog hebben op de manier van inzet van het jachtvliegtuig.

Als laatste op de vliegbasis Volkel stond een bezoek aan de zogenaamde “Traumaheli” op het programma, als deze aanwezig zou zijn. Onderweg daar naartoe werd overigens nog even een kleine omweg gereden om, weer aan de baan, een aantal fraaie doorstarts en uiteindelijk landingen van de F-35’s te zien. De Lifeliner-3 (PH-HVB) van de ANWB, zoals deze Traumaheli eigenlijk heet, is een helikopter van het type Eurocopter EC-135 en op Volkel gestationeerd voor inzet in de regio zuidoost Nederland. De helikopter en bemanning zijn daarvandaan 24 uur per dag beschikbaar voor inzet. Vanaf het heli-platform gaf de vlieger van de heli, de heer Rob Stoffels, een toelichting bij het toestel en de medische apparatuur aan boord. De Lifeliners zijn, behalve op Volkel, gestationeerd in Amsterdam, Rotterdam en Eelde. Daarnaast is er een helikopter voor patiëntenvervoer voor de Waddeneilanden en een reserve helikopter. De stations krijgen elk gemiddeld zo’n 3.000 alarmeringen per jaar! Dus ruim tien oproepen per dag per locatie. In ruim 60% van de oproepen keert het team terug voordat de locatie is bereikt, omdat verdere inzet niet meer zinvol of nodig is. Overigens vliegen patiënten slechts zelden mee met de Lifeliner.

Met deze excursie hadden we weer een interessante en afwisselende dag; zowel buiten als binnen, militair én civiel, “spotten” én lezingen.

Tekst: E.P. Coers