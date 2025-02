KNVOL-onderscheiding Luitenant – Generaal B.D. Dirk Starink

Op 19 februari is aan Luitenantgeneraal b.d. Dirk Starink de KNVOL-onderscheiding ‘Medaille voor Bijzondere Verdiensten’ uitgereikt.

De medaille die in 1953 ter ere van het 40-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht én exclusief voor de Vereniging de onderscheiding ‘Medaille voor Bijzondere Verdiensten’ werd ingesteld, was tot voorheen slechts 17 keer uitgereikt. De medaille wordt uitgereikt aan hen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse militaire lucht- en ruimtevaart in het algemeen en/ of de Koninklijke Luchtmacht en de vereniging in het bijzonder.

Aan de onderscheiding is het uniek dat zij door de voorzitter van het Landelijk Bestuur samen met de Commandant Luchtstrijdkrachten wordt uitgereikt. Door beide personen is generaal Starink dan ook geprezen voor het feit dat hij na zijn actieve loopbaan met een groot palet aan functies en verrichtingen op buitengewoon waardevolle wijze heeft bijgedragen aan het functioneren van diverse organisaties die belangrijk zijn voor de Koninklijke Luchtmacht. Bovendien heeft hij op buitengewone wijze bijgedragen aan de vereeuwiging van significante elementen in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht én de Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ met zijn unieke, wetenschappelijk verantwoorde geschriften.