OL 6-2023 op te dun papier gedrukt

Uit reacties blijkt wel dat het niet alleen de redactie, maar ook menig lezer is opgevallen: het

binnenwerk van de december 2023-editie van Onze Luchtmacht is op dunner papier (90

grams) gedrukt dan gebruikelijk (130 grams). Daardoor is het blad veel slapper, bladert het

minder prettig en schijnen de pagina’s teveel door. Deze teruggang van kwaliteit was dan

ook zeker niet de bedoeling, maar het gevolg van een fout bij de drukker die de redactie en

het Landelijk Bestuur betreuren. De redactie is inmiddels met de drukker in gesprek over hoe

dit fout heeft kunnen gaan en vooral hoe kan worden voorkomen dat het nogmaals gebeurt.

Want wij vinden het belangrijk dat onze leden en relaties een kwalitatief hoogstaand

verenigingsblad ontvangen waarop iedereen trots kan zijn!



Redactie Onze Luchtmacht