Swift Response in volle gang

Het is al weer 14 jaar geleden dat de Air Manoeuvre Brigade (AMB) – een combinatie van de helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) en 11 Luchtmobiele Brigade (LMB) – voor het laatst echt grootschalig te velde kon oefenen. Dat was toen t.g.v. het operationeel worden van de brigade en die oefening vond plaats in oktober 2003 in Polen. Daarna kwam het er niet meer van, met name door alle uitzenddruk. Maar nu is er dan eindelijk weer gelegenheid, in ieder geval voor het DHC met zijn helikopters, om hun gevechtsgereedheid weer op peil te brengen, noodzakelijk bij een grootschalig conflict. Aan de oefening nemen zes CH-47D Chinooks van 298 Squadron, zes AH-64D Apaches van 301 Squadron en twee Cougars van 300 Squadron deel.

Voor de duur van de oefening zijn het personeel en de helikopters van de deelnemende squadrons 298, 300, 301, 930 en 931 in één gezamenlijke eenheid ondergebracht, een z.g. Composite Squadron.

De oefening met de naam Swift Response wordt gehouden onder de vleugels van de Amerikaanse 173e Brigade bij het Joint Multinational Readiness Center (JMRC) in het Zuid-Duitse Hohenfels en duurt tot en met 20 oktober.

WFH