Een van de belangrijkste missies tijdens de uitzendingen naar Irak is het ondersteunen van de eigen grondtroepen. Deze vorm van air power wordt aangeduid met Close Air Support (CAS). Afhankelijk van de behoefte kan het gaan om verkenning, het tonen van de aanwezigheid van jachtvliegtuigen of wapeninzet. Een goede coördinatie tussen de vliegtuigen in de lucht en de mannen op de grond is daarbij essentieel. Regelmatig moet dit daarom geoefend worden, zo ook vorige week, toen vooral de Vliegbasis Leeuwarden de oefenlocatie was.

