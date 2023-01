Regio Noord: Avondvliegen F-35.

“De KNVOL brengt je dichter bij de Luchtmacht” is zeker geen loze belofte. Als vroeg kerstkadootje konden leden van Regio Noord zich inschrijven voor een basisbezoek aan EHLW op 21 december.

De ingelote deelnemers waren nog net op tijd bij de baankop om de binnenkomst van de middagwave met daglicht mee te maken. Een bezoek aan de Traditiekamer en een deels gerestaureerde F-16 in z’n shelter volgden daarna. De F-16 konden we zelfs letterlijk aanraken. Zeer spectaculair was vervolgens het vertrek van de F-35 avondwave. Bij de baankop zijn de meters-lange vlammen van de naverbranders wel heel dichtbij.

Het hoogtepunt van de avond volgde in de vorm van de photoshoot bij een fraai in de schijnwerpers gezette F-35, poserend voor z’n shelter. Een unieke ervaring om als KNVOL lid de gelegenheid te krijgen om een operationele 5e generatie fighter van zo dichtbij te kunnen fotograferen.

De avond werd in volledige duisternis bij de baankop afgesloten met de terugkeer van de avondwave en onderweg naar de uitgang een korte photoshoot bij de historische poortwachters van de basis. Veel dank aan iedereen die dit bezoek mogelijk heeft gemaakt. Het was de KNVOL contributie al meer dan waard.

Tekst: Bert van Leeuwen

Foto’s: Bert van Leeuwen/Ramon Faber