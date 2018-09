Onze Luchtmacht Nr. 4 is uit!

Briefing

Het jaar 2100 of hier en nu: future fear versus clear and present danger.



75 jaar niet praten maar doen

Op 12 juni was 322 Squadron met haar motto ‘Niet praten maar doen’ 75 jaar oud en daarmee het oudste squadron van de KLu.

QRA vanuit Rooie Sien

Het is oktober 1973 als ZKH Prins Bernhard laat weten tijdens een social informeel met de heren piloten te willen kletsen…

4th CAB negen maanden in Europa

De 4th Combat Aviation Brigade is via de Rotterdamse haven en de Vliegbasis Eindhoven in Duitsland aangekomen.

Personnel Recovery

Voor het eerst werd de cursus APROC, wat staat voor Air-centric Personnel Recovery Operations Course, in ons land gehouden.

Dragon Lady kan niet met pensioen

De U-2, bijgenaamd Dragon Lady, maakte zijn eerste vlucht meer dan zestig jaar geleden en blijft nog zeker vijf jaar actief.

75 jaar boordvliegsquadron

Nog een tweede squadron van de KLu viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan: 860 Sqn, dat slechts drie dagen jonger is dan 322.

Poster

NH90 NFH N 319 van 860 Squadron boven de Noordzee, ten westen van Den Helder.[WFH]

Vliegdag bij ACE

Voor de jeugdafdeling van de KNVOL werd op zaterdag 2 juni een zogenaamde ‘vliegdag’ georganiseerd.

Low flying Streaks

Frank de Kort was als kind al gefascineerd door de Thunderstreaks die laag over zijn ouderlijk huis in Helmond vlogen.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Nogmaals de Bakermat.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Omslag

De NH90 NFH N 228 van 860 Squadron op het dek van Zr.Ms. Rotterdam. Op de achtergrond Zr.Ms. Evertsen en de kust van Scheveningen. [WFH]