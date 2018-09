306 Squadron heropgericht

Precies 65 jaar nadat het squadron voor het eerst werd opgericht is 306 Squadron opnieuw tot leven gekomen en wel op de Vliegbasis Leeuwarden. De plechtigheid vond plaats op vrijdagmiddag 14 september. En, zoals tegenwoordig de traditie wil: squadroncommandant luitenant-kolonel-vlieger Boudewijn Roddenhof ontving de squadronvlag om precies 3.06 uur van basiscommandant kolonel-vlieger Arnaud Stallmann. Deze had op zijn beurt de vlag in ontvangst genomen van luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten.

Het grootste deel van zijn bestaan is 306 een (foto)verkenningssquadron geweest, tot het op 1 januari 2001 werd omgevormd tot een opleidingssquadron. Die nieuwe taak werd slechts tien jaar uitgevoerd, want in december 2010 werd de eenheid ontbonden.

De verwachte invoering van onbemande verkenningsvliegtuigen blies het squadron in 2016 nieuw leven in. Beeldanalisten en inlichtingenspecialisten gingen met de zogeheten PED-capaciteit (processing, exploitation and dissemination) vanaf december in Ramstein een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale missie Operation Inherent Resolve. Al snel werd gesproken over 306 Squadron i.o. (in oprichting). Twee jaar later is het dan eindelijk zover: 306 Squadron bestaat en is terug bij zijn oorspronkelijke taak: verkenning. Op dit moment bestaat de eenheid uit een kleine 40 mannen en vrouwen. Dat aantal zal groeien naar 100 en op termijn naar 130.

Er zijn vier MQ-9A block 5 Reapers besteld en de verwachting is dat de toestellen vanaf eind 2019 geleverd gaan worden.

In zijn toespraak benadrukte generaal Luyt het belang van deze nieuwe ontwikkeling: “Vandaag markeert een belangrijk moment voor de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf dit moment starten we – met de heroprichting van 306 Squadron – in formele zin met de introductie van een geheel nieuwe capaciteit in onze toolbox: de MQ-9 Reaper.”

De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, overhandigt de squadronvlag aan basiscommandant kolonel-vlieger Arnaud Stallmann.

Squadroncommandant luitenant-kolonel-vlieger Boudewijn Roddenhof spreekt de genodigden en het personeel toe.

Oud-Apache-vlieger Boudewijn ‘Bout’ Roddenhof is nu de nieuwe commandant van 306 squadron. Op de achtergrond de legendarische Orpheus camerapod, ontworpen en gebouwd door Fokker, waarmee zowel door de RF-104G Starfighter als de F-16A(R) foto’s en infraroodopnamen werden gemaakt.

Tot verrassing van de nieuwe commandant werd de plechtigheid besloten met een bijzondere fly by: een formatie van drie F-16’s én een Apache.