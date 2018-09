Zeer recent maakten de twee Klu F-35’s, F-001 en F-002 gebruik van de Sidewinder laagvliegroute in Californië. Uniek aan de beelden is dat de F-002 voor het eerst te zien is met een volledige externe load-out. Deze bestond uit twee Aim-9X Sidewinders en vier GBU-12 laser gelijke bommen. Foto’s hiervan zullen binnenkort verschijnen in ons lijfblad, Onze Luchtmacht.

