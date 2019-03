Holloman AFB: opleidingsbasis voor de MQ-9

Naast de F-35 is de Koninklijke Luchtmacht bezig met de invoering van nóg een nieuw wapensysteem: de MQ-9 Reaper. Er zijn vier MQ-9A block 5 toestellen besteld die vanaf het vierde kwartaal van dit jaar geleverd zullen gaan worden. Het zijn de eerste onbemande vliegtuigen in de geschiedenis van de KLu, waarmee een geheel nieuwe weg wordt ingeslagen. De eerste vier Luchtmachters zijn nu in opleiding op Holloman AFB in Arizona: twee vliegers en twee sensoroperators.

Het woord ‘onbemand’ wekt eigenlijk een verkeerde indruk: alsof het toestel door robots wordt bestuurd en de mens daarbij geen rol meer speelt. Maar niets is minder waar. De MQ-9 wordt bestuurd door een vlieger, terwijl een sensoroperator de waarnemingsmiddelen bedient. Zij zitten naast elkaar in een ‘Mission Control Element’die via een satelliet verbinding heeft met de Reaper in het uitzendgebied. Dat laatste kan duizenden kilometers ver weg liggen. Vanwege die grote afstand doet het signaal er even over om het toestel te bereiken en die vertraging is net te veel om het toestel veilig ter plaatse te kunnen besturen bij start en landing. Daarom wordt in het uitzendgebied een ‘Launch and Recovery Element’ geplaatst dat deze cruciale fasen van de vlucht overneemt.

Vier MQ-9A Block 5 Reapers zijn voor de Koninklijke Luchtmacht aangekocht.

De eerste vier Nederlanders zijn op Holloman in opleiding. Zij behoren tot 306 Squadron. Ze zijn als ‘Initial Qualification Training Students’ondergebracht bij 6 ATKS. De twee vliegers zijn student pilots, de twee andere zijn student sensoroperators, hier te zien in twee naast elkaar geplaatste simulatoren.





Generaal Luyt gaat door de knieën om de sensoren van de MQ-9 eens goed van dichtbij te kunnen bekijken.

De studenten dragen deze badge op de schouder. De Friese ‘pompeblêden’ refereren aan de standplaats van 306 Squadron: de Vliegbasis Leeuwarden.