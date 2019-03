Luke AFB: opleidingsbasis voor de F-35A

Op Luke Air Force Base in Arizona is dé opleidingsbasis gevestigd voor de F-35A, de luchtmachtversie van de Lightning II. Uiteindelijk zullen er daartoe 144 F-35A’s op de basis gestationeerd worden. Ook de Koninklijke Luchtmacht gaat hier zijn vliegers op de F-35 opleiden: F-16-vliegers en nieuwe vliegers afkomstig van de jachtvliegeropleiding op Sheppard AFB in Texas. Ze worden ingedeeld bij 308th Fighter Squadron (FS), dat sinds 30 november 2018 actief is op Luke en dat naar eigen zeggen het “meest partner-geïntegreerde squadron ter wereld” is. De aan het squadron bijdragende partners in de vorm van vliegtuigen en personeel zijn Italië, Nederland, Noorwegen en de VS. In de toekomst zal Denemarken daar nog bij komen.

Het gebouw van 308 staat op dit moment nog leeg, het personeel is ondergebracht bij 62nd FS, maar de Amerikaanse commandant verwacht dat zijn squadron in juni voldoende bemand zal zijn om zelfstandig te kunnen worden en het eigen gebouw te betrekken.

Er zijn op dit moment twee Nederlandse vliegers in opleiding tot instructeur.

Het gaat nu hard met de F-35 Lightning II. Wereldwijd vliegen er al meer dan 360 F-35’s, die gezamenlijk meer dan 177.000 vlieguren hebben gevlogen. Tot nu toe is er slechts één verloren gegaan en wel door een productiefout: een brandstofleiding, ontwikkeld door een subcontractor, scheurde.

Een onderhoudsmonteur poetst het glas schoon van het belangrijke Electro-Optical Targeting System (EOTS) onder de neus van de F-35A.

De F-35A’s worden geparkeerd in ‘sunshelters’, om personeel en vliegtuigen te beschermen tegen de onbarmhartige zon in Arizona.

Er zijn al zeven F-35A’s van de Noorse luchtmacht bij 308th Fighter Squadron ingedeeld.

De bijzondere helm die de Lightning-vliegers dragen en waarvan inmiddels de derde generatie (Gen-3) is verschenen.