Rollout F-35

Op 30 januari 2019 was het dan eindelijk zover: de rollout van de eerste voor de Koninklijke Luchtmacht bestemde en in serie geproduceerde F-35A werd op bijzondere wijze gevierd in een hangar van Lockheed Martin Aeronautics te Fort Worth, Texas. Door de Koninklijke Luchtmacht verstrekte oranje cowboyhoeden moesten het feestelijk karakter versterken. Bijzonder was het optreden van twee bekende Nederlandse dj’s die met veel dance-achtige beats en gesteund door het Luchtmachtorkest de genodigden een ‘Netherlands Cultural Experience’ deden ondergaan.

De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, tijdens zijn toespraak tot de genodigden, nadat de F-003 is onthuld in de hangar van Lockheed Martin Aeronautics te Fort Worth.

Bijzonder was het optreden van de twee Nederlandse dj’s Sunnery James en Ryan Marciano, die met veel dance-achtige beats en gesteund door het Luchtmachtorkest de genodigden een ‘Netherlands Cultural Experience’ deden ondergaan.

De F-35’s in hun fraaie, tegen corrosie beschermende, groene grondverfkleur op de 1,6 km lange productielijn van Lockheed Martin in Fort Worth. [Alexander H. Groves, Lockheed Martin]

Na afloop van de ceremonie werden voor de Nederlandse industrie belangrijke contracten getekend, onder toeziend oog van Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken. Er zijn 100 Nederlandse bedrijven betrokken in de nieuwbouwfase. Dat levert 4000 banen op tot aan 2050, met opdrachten voor 9 miljard euro. Voor onderhoud worden de opdrachten tot dat jaar geschat op 13 miljard.

Lockheed Martin en GKN Fokker sloten een overeenkomst voor de levering van flaperons, systemen voor de elektrische bedrading en de vanghaak van de F-35.

Pratt & Whitney en GKN Fokker sloten een contract voor de productie van composiete motorcomponenten voor de F135 motor van de F-35.