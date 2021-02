Laatste dag avondvliegen van dit seizoen

Op donderdag 18 februari vliegen de F-16’s en F-35’s van Vliegbasis Leeuwarden voor het laatst dit winterseizoen in de avonduren. Dit jaar stonden voor januari tot en met maart eigenlijk zes weken met avondvliegen gepland. In de weken 2, 3, 6 en 7 gebeurde dat ook. De vliegbasis liet afgelopen week echter weten dat alle vliegers hun geplande missies in de avond al hebben kunnen vliegen, waardoor het avondvliegen in weken 10 en 11 (tussen maandag 8 en donderdag 18 maart) komt te vervallen. Omdat ook onze NAVO-partners in de avonduren trainen, is het wel mogelijk dat er ’s avonds het geluid van jachtvliegtuigen hoorbaar is boven ons land.

Op de foto een F-35A van 322 F-35 Squadron, die eerder deze week tijdens de schemering op Vliegbasis Leeuwarden landt na het uitvoeren van een missie in de eerste van de twee dagelijkse waves. Deze F-35 draagt launchers voor AIM-9X raketten onder de vleugeltips. De groene strips zijn anti-collision lights.

Tekst en foto: Kees van der Mark