Italiaanse F-35A neemt deel aan Griekse oefening Iniohos 2019

De Italiaanse luchtmacht heeft met een zestal F-35A´s in de periode van 1 april tot en met 12 april 2019 deelgenomen aan de multinationale vliegoefening Iniohos 2019. Deze grote internationale oefening, met onder andere deelnemers uit Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, United States Airforce en natuurlijk een grote vertegenwoordiging uit het gastland Griekenland zelf, wordt sinds 2015 georganiseerd op de vliegbasis Andravida (zie ook Onze Luchtmacht 5-218 Het laatste Phantom-Squadron) door het Air Tactics Center (ATC). De toestellen waren afkomstig van de 13 gruppo van het 32esquadron wat gebaseerd is op de vliegbasis Amendola AFB.

“Het was voor het eerst dat een F-35 deelnam aan een oefening die werd georganiseerd door een land wat het toestel nog niet heeft aangeschaft” melde de Griekse luchtmacht (HAF) vol trots. “Omdat het voor de eerste keer was dat de F-35A deelnam aan deze oefening is het in het begin zoeken geweest hoe de F-35A met al zijn capaciteiten als 5egeneratievliegtuig zo optimaal mogelijk ingezet kon worden. Naast de F-35A namen onder meer F-4Es (3egeneratie) maar ook F-16s, Mirage 2000 en Tornardo’s (4egeneratie) deel aan de dagelijkse missies. Daarbovenop kwam nog eens dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frisian Flag waarbij het voornamelijk NAVO partners of bondgenoten zijn die deelnemen aan deze oefening en veel procedures en tactieken op elkaar zijn afgestemd, dit bij deze oefening veel minder het geval is” wist de commandant die de oefening leidde te melden.

De F-35A is vooral ingezet om (doormiddel van zijn vele sensoren) elektronische verkenningen te doen en de vergaarde data door te geven aan de strike packages die vervolgens de diverse doelen aanvielen. Daarnaast werd de F-35A ook gebruikt om zwaar beveiligde doelen aan te vallen waardoor er veilige corridors ontstonden zodat de minder geavanceerde vliegtuig toch veilig hun missie konden uitvoeren. Daarbij vlogen de F-35A’s of solo met een aantal andere type kisten mee of voerden zij zelfstandig met een formatie van een aantal F-35As hun missie uit. De F-35As waren voorzien van speciale apparatuur waardoor ze toch deel voor bepaalde radars zichtbaar waren.

Wat nog meer opviel tijdens deze oefening was de ontzettend kracht die de motor van de F-35A heeft. Waar sommige kisten meer dan drie-vierde van de baan nodig hadden om op te stijgen, was de F-35A’s relatief snel los en klom direct stijl weg. Ook zonder naverbrander. Het platform waarvan de F-35A’s opereerde was hermetisch afgeschermd van de andere deelnemers. De Griekse luchtmacht bestempelde de deelname van de Joint Strike Fighter als zeer leerzaam waarbij in de komende jaren nog zeker geschaafd gaat worden aan de wijze van inzet.

Op vrijdag 5 april heeft Vice Admiraal Mathias Winter, directeur van het Joint Strike Fighter Program, de oefening bezocht. Daarbij kondigde hij aan dat in het kader van de zogenaamde US foreign military sales er onder andere interesse is vanuit Singapore, Griekenland, Roemenië, Spanje en Polen voor de aankoop van F-35s.



Tekst en foto’s: Melvin Jansen en Remco Boudewijn