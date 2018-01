Co-locatie CivMil

Met het brengen van een werkbezoek aan de vernieuwde operations room van de luchtverkeersleiding op 8 januari hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie de succesvolle verplaatsing van de militaire luchtverkeersleiding naar Schiphol gemarkeerd.

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt zei daarbij enorm trots te zijn op de manier waarop KLu en LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) hebben samengewerkt om het mogelijk te maken. “ Er is heel veel werk aan voorafgegaan. Het is allemaal begonnen met een luchtruimvisie: hoe kunnen we dat luchtruim in de toekomst beter en effectiever gaan gebruiken, zowel aan de civiele als de militaire kant. Wij zijn van onze kant vooral geïnteresseerd in de militaire effectiviteit: hoe kunnen wij oefenen, trainen, maar ook onze taken uitvoeren, zoals de QRA. Wij doen dat nu sinds 7 december vanaf één plek in Nederland, schouder aan schouder, door militaire en civiele verkeersleiders.”