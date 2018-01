Bizar spectaculaire foto van KLu F-35A

Als doorgewinterde luchtvaart enthousiasteling ben ik niet heel erg onder de indruk meer van een vliegtuig foto. Deze fraaie plaat van Steven Comber van COAP Media is daar absoluut een uitzondering op! De foto is gemaakt in het beroemde laagvlieg gebied Starwars Canyon in het Death Valley National Park. Deze Klu F-35A van 323 TES, F-002, werd gevlogen door majoor Ian “Gladys” Knight’ en vloog door het trainingsgebied na deelname aan een Green Flag oefening elders in Californië.