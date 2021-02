Formatievlucht met Cougars van 300 Squadron

Op woensdag 17 februari maakten zes Cougars van 300 Squadron een formatievlucht boven een deel van Nederland. Van de twaalf Cougars die dit squadron van het Defensie Helikopter Commando in de vloot heeft, waren die dag acht inzetbaar. Een mooie gelegenheid om het vliegen in een grotere formatie te beoefenen. Daarmee werd ook meteen het feit gevierd dat de Cougar al 25 jaar in dienst is bij 300 Squadron: de eerste arriveerde op 3 mei 1996 in Nederland. Alle acht Cougars startten aan het begin van de middag vanaf thuisbasis Vliegbasis Gilze-Rijen, waarna zes toestellen een ronde maakten langs onder meer Roosendaal, Rotterdam, Scheveningen, Schiphol, Utrecht, Doorn en Schaarsbergen/Deelen. Ze landden vervolgens – nog steeds in formatie – op de Ederheide, om een kwartier later via onder meer Volkel en Eindhoven terug te vliegen naar Gilze-Rijen. Bijgaande foto’s werden gemaakt op de Ederheide.

Tekst en foto’s: Kees van der Mark