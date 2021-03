Crowdfund actie Fokker D-XXI

Op dit moment wordt op het vliegveld Hoogeveen de laatste hand gelegd aan de bouw van een exacte replica van een Fokker D-XXI met de registratie 229 door de familie van Egmond.

Het is de bedoeling dat dit toestel aankomende lente/zomer zijn eerste testvluchten gaat maken ten behoeve van de certificering van het toestel.

Het één en ander brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. Daarom is de familie van Egmond een crowdfundingsactie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor de exploitatie en het testen van dit unieke toestel dat een grote rol heeft gespeeld bij de inval van de Duitse troepen in mei 1940 tegenover een gigantische Duitse overmacht. Doel is om € 10.000,- bij elkaar te krijgen. Wij staan als vereniging natuurlijk heel positief tegenover dit mooie en unieke project met betrekking tot de geschiedenis van de Nederlandse Militaire Luchtvaart.

Staat u hier ook positief tegenover en bent u bereid hier een bijdrage aan te leveren, kijkt u dan eens op de website van deze actie

https://www.doneeractie.nl/support-fokker-d-21-229-and-get-her-airworthy/-44174

Mede namens de familie van Egmond hartelijk dank,

Alex Knoops, Activiteiten Coördinator Regio Noord.