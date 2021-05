Eerste nieuwe Chinook overgedragen aan 298 Squadron

Op woensdagmiddag 14 april droeg de Defensie Materieelorganisatie (DMO) de eerste Boeing CH-47F MYII CAAS over aan 298 Squadron tijdens een First Aircraft Arrival-ceremonie op Vliegbasis Gilze-Rijen. Vanwege Covid-19 was de ceremonie kleinschalig gehouden. Wel was deze voor een breder publiek te volgen via een livestream.

Deze Chinook is de eerste van vijftien van het nieuwe type voor 298. Die gaan daar elf CH-47D’s en twee CH-47F(NL)’s vervangen. Vanaf juli 2020 gingen al vijf andere naar 302 Squadron op Robert Gray Army Airfield, Fort Hood in Texas, dat tot vorig jaar met vier CH-47F(NL)’s vloog. Boeing droeg de veertien nieuwgebouwde Chinooks tussen maart en november vorig jaar over aan de DMO. De zes in 2012-2013 geleverde CH-47F(NL)’s worden omgebouwd naar dezelfde MYII CAAS-standaard en volgen tot april 2022. Daarmee heeft het Defensie Helikopter Commando (DHC) straks twintig identieke Chinooks. Bij de aanschaf haakte Defensie aan bij een US Army-order. Op een twaalftal specifiek voor Nederland geldende aanpassingen na zijn de DHC-helikopters dan ook identiek aan de US Army-toestellen. Ze zijn ook gestoken in dezelfde lichtbruin-groene camouflagekleur. Dankzij deze state-of-the-art Chinook-versie kan het DHC tot minstens 2045 blijven vliegen met het type.

Tekst en foto: Kees van der Mark