Must see: A-10’s in actie

De Amerikaanse luchtmacht heeft onder druk van ‘The Freedom of Information Act’ een mini documentaire vrijgegeven over de A-10 Thunderbolt II. Het filmpje, dat gemaakt is door de audiovisuele dienst van de USAF zelf, is controversieel omdat de Amerikaanse luchtstrijdkrachten het toestel het liefst zouden willen afstoten. Het filmpje onderstreept nadrukkelijk de waarde van het vliegtuig als CAS en CSAR specialist. Positieve media aangaand de A-10 past de USAF niet in het politieke debat in de strijd voor meer F-35’s ten koste van de A-10. Vandaar dat de USAF het filmpje het liefste op de ‘virtuele plank’ had laten liggen.

