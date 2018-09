Texel Airshow 2018

Tekst en beeld: Kees van der Mark

Op zaterdag 4 augustus was Texel Airport het toneel voor de twaalfde editie van de LeaseWeb Texel Airshow. Dat deze driejaarlijkse vliegshow zo’n internationaal karakter heeft en ook dit jaar weer de grootste vliegshow van ons land is, is vooral de verdienste van Ed de Bruijn en zijn zoon Mike, die samen het gemoedelijke vliegveld op het Waddeneiland runnen. Daarnaast zou de show natuurlijk ook niet mogelijk zijn zonder de honderden vrijwilligers en de sponsoren.

Luchtmacht

Behalve directeur van Texel Airport is Ed de Bruijn ook als Display Director lid van de European Airshow Council én Hoofd Bureau Air Display bij de Koninklijke Luchtmacht. In die laatste functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het samenstellen van het vliegprogramma en de static show tijdens de Luchtmachtdagen. Tegenwoordig organiseert de familie De Bruijn de Texel Airshow in jaren waarin er geen Luchtmachtdagen zijn.

Dankzij de vele contacten die Ed heeft in de vliegshowwereld weet hij iedere keer een gevarieerd programma samen te stellen met veel internationale deelnemers. Het aantal militaire vliegtuigen dat ditmaal naar Texel kwam was iets bescheidener dan voorgaande keren. Helaas moest ook een aantal historische toestellen op het laatste moment verstek laten gaan vanwege technische mankementen.

Door de aanhoudende droogte was ook op Texel het gras verdord en trokken de vliegtuigen bij de start en landing een spoor van stof op de circa 1200 meter lange grasbaan, wat een apart beeld opleverde.

Militaire deelname

Op Texel was ruim een dozijn militaire vliegtuigen uit vijf landen te zien. Naast een Apache en Chinook van het Defensie Helikopter Commando en een Dornier Do228 van de Kustwacht, die organisatorisch valt onder 334 Squadron op de Vliegbasis Eindhoven, stond ook PC-7 met staartnummer L-13 van 131 (EMVO) Squadron in de static show. In het kader van dertig jaar EMVO (Elementaire Militaire Vlieger Opleiding) kreeg de staart van deze Turbo Trainer in juli speciale kleuren. Het geplande optreden van een KLu C-130H Hercules in de vliegshow kon niet doorgaan. Een KDC-10 van 334 Squadron was wel in de lucht te zien. Die maakte drie passes in verschillende configuraties en in formatie met twee Belgische F-16AM’s die momenteel verantwoordelijk zijn voor de Quick Reaction Alert (QRA) voor de gehele Benelux. Ook uit België kwam de NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) die in de static show te zien was.

Een helikopter die voor het eerst naar Nederland kwam is de Mi-17AE van de Poolse Landmacht, die speciaal is ingericht voor medische evacuatievluchten. De Tsjechische Luchtmacht stuurde een Mi-171Sh Hip en Mi-35 Hind, die gezamenlijk een tactische demonstratie gaven. Later op de middag verzorgde de Hind ook nog een solo display. Eveneens voor het eerst te zien op een Nederlandse vliegshow was een A400M van de Duitse Luftwaffe, die twee fly-by’s maakte. De Duitse Marine was op de grond aanwezig met een Do228 van Marinefliegergeschwader 5, dat er vanaf Nordholz milieuvluchten boven zee mee verzorgt.

Historische vliegtuigen

Onder de historische deelnemers aan het vliegprogramma waren een F-4U Corsair en T-28A Trojan van The Flying Bulls uit Oostenrijk, een OV-10B Bronco uit België, een Nederlandse P-51D Mustang en de AT-6A Texan die sinds september vorig jaar in de kleuren van de Koninklijke Marine vliegt. De Hunter F6A van de Dutch Hawker Hunter Foundation (DHHF) was net op tijd terug van onderhoud in het Verenigd Koninkrijk en kon daardoor ook acte de présance geven, zij het niet met een volledige display routine. Helaas kon de Nederlandse PBY-5A Catalina vanwege motorproblemen niet naar Texel komen voor een laatste publieke optreden voordat het toestel komend najaar naar een nieuwe eigenaar in het buitenland verdwijnt. Ook een Spitfire, P-38 Lightning en O-2A Skymaster konden niet komen.

Lage show

Ondanks dat het weken lang zonnig weer was voor en na de Texel Airshow, trok net op 4 augustus een klein front over Noord-Nederland. Daardoor ging het eiland een deel van de middag schuil onder een laaghangend wolkendek. Als gevolg daarvan konden sommige deelnemers – waaronder het Breitling Jet Team – slechts een lage show vliegen en besloten de Royal Jordanian Falcons, vliegend met vier nieuwe Extra 330LX’en, hun optreden – dat het sluitstuk van de show had moeten zijn – af te gelasten. Ondanks die kleine domper was de Texel Airshow opnieuw een geslaagd evenement.