-Exclusief- KLu deelname Red Flag 17-2

In het jaar waarin naar optimalisatie van gereedheid gestreefd zal worden zal de Koninklijke Luchtmacht met een detachement F-16’s deelnemen aan de beroemde oefening Red Flag 17-02.

Red Flag is wellicht de beroemdste oefening die de Amerikaanse luchtmacht een paar keer per jaar organiseert op Nellis AFB, aan de rand van het iconische Las Vegas. De oefening is medio jaren zeventig van de vorige eeuw, als antwoord op de grote verliezen die de USAF in de Vietnam oorlog leed, ontwikkeld om bemanningen op een zo realistisch mogelijke manier voor te bereiden op een oorlog. Dermate reëel dat een vlieger zijn eerste Red Flag ervaring vergelijkbaar acht met de eerste dagen van een actieve deelname in een oorlogsscenario.

Red Flag speelt zich af boven de Nellis Test and Training range (NTTR) in het noorden van de staat Nevada. In het gebied zijn een veelvuldigheid aan realistische gronddreigingen gesitueerd zoals grond-lucht wapens. In de lucht zullen de deelnemers het op moeten nemen tegen de aggressors van het 64th AGRS die met afwijkend geschilderde F-16’s een luchtdreiging simuleren.

Zie deze boeiende documentaire over de oefening:

Naast de KLu zullen ook zullen de volgende andere eenheden deelnemen:

100th FS F-16 Alabama ANG

ALA 111 Eurofighter Spanje

149th AVN UH-60 Blackhawk US Army

16th ACCS E-8C Joint STARS USAF

120th FS F-16C Colorado ANG

ALA 312 KC-130H Spanje

493d FS F-15E Strike Eagle USAFE

55th FS F-16CJ USAF

79th RQS HC-130/ HH-60 USAF

960th AACS E-3 Sentry USAF

91st ARS KC-135 USAF

HSC-21 MH-60S Sea Hawk US Navy

VAW-117 E-2C Hawkeye US Navy

VMAQ-4 EA-6B Prowler US Marine Corps

VMFA(AW)-533 F/A-18 Hornet US Marine Corps

Op de foto: een F-16C van het 64th AGRS die als oefenvijand fungeren tijdens Red Flag.

Red Flag 17-02 zal van 27 februari tot en met 10 maart gehouden worden.

Tekst en foto’s: Frank Crebas