Leuk voor de donkere dagen: Vlieg mee met ‘Stinks’ in de F-16.

Voormalig jachtvlieger, Kapitein-vlieger Frank “Stinks” Swinkels (BD), heeft een collectie video’s online beschikbaar gemaakt uit zijn tijd dat hij als operationeel vlieger vloog bij het 322 Squadron. De video’s geven een uniek inkijkje in de wereld van een F-16 vlieger in de periode 1987-1987. “Stinks” neemt de kijker in 18 delen, die hij toepasselijk “This is what I used to do”, heeft genoemd, mee tijdens formatie vluchten, weapon releases, laagvliegen, briefings, KLu 75 achter de schermen in 7 delen en als laatste zijn eigen fini flight in mei 1989. Over de reden dat hij de filmjes beschikbaar heeft gemaakt op Youtube verteld hij aan Onze Luchtmacht “Het is altijd al mijn bedoeling geweest om ze te delen, veel te leuk om voor jezelf te houden! ‘In de eerste jaren heb ik kopieën van de video’s gegeven aan enkele maten die een hoofdrol spelen. Daarna heeft het gewoon tijd gekost om het op DVD te zetten en vervolgens te rippen en geschikt te maken voor uploaden naar Youtube’.

Het mag uniek genoemd worden dat ‘Stinks’ deze opnames heeft kunnen maken gedurende de 1500 uren die hij op de Viper heeft gevlogen. ‘Het meenemen van een camera gebeurde in de KLu zelden. Er waren toen nog geen kleine camera’s die kwalitatief echt goede resultaten gaven. In de Viper (en ook op alle eerdere types) heb ik een paar keer mijn spiegelreflex, Nikon FM, meegenomen. In de single (F-16A) was daar sowieso geen plaats voor. In de dual (F-16B) was dat minder een probleem. De compacte videocamera’s kwamen midden 80er jaren op de markt. Die waren klein genoeg om mee aan boord te kunnen nemen. De JVC/Philips versies pasten zelfs precies naast het HUD: alsof ze ervoor gemaakt waren. Dan nog: ze gingen hoogst zelden mee. Uitzondering: Goose Bay’ Aldus de vlieger die na zijn tijd bij de Luchtmacht bij de KLM als gezagvoerder op de 777-200/300 en sinds februari 2016 als captain op de 777-300 bij Turkish Airlines vliegt.

Deel 1

Deel 2 (incl AIM-9 Sidewinder schieten)

Deel 3 (incl air refueling)

Deel 4 (FWIT Lowflying plus Air to Ground)

Deel 5 (2-ship formatievliegen)

Deel 6 (formatie vliegen)

Deel 7 (Goose Bay)

Deel 8 (Goose Bay deel 2)

Deel 9 (Goose Bay deel 3)

Deel 10 (Goose Bay deel 4, KLu 71 deel 1)

Deel 11 (KLu 75 deel 2)

Deel 12 (KLu 75 deel 3)

Deel 13 (KLu 75 deel 4)

Deel 14 (Klu 75 deel 5)

Deel 15 (KLu 75 deel 6)

Deel 16 (KLu 75 deel 7)

Deel 17 (KLu 75 deel 8)

Deel 18 (Fini flight F-16 Stinks)