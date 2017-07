Video: Primeur op de Parijse luchtvaart salon, volledige F-35 demo!

Afgelopen maandag, 19 juni, heeft een F-35 Lightning II voor het eerst een volledige airshow gegeven. In handen van de Canadese Lockheed Martin test piloot Billy Flynn vloog de F-35A een indrukwekkende, ruim 6 minuten durende, demonstratie voor het publiek van de Parijse Luchtvaartsalon op Le Bourget nabij de Franse hoofdstad. De demonstratie routine is zeer indrukwekkend en heeft trekjes van de F-22 demonstratie.

De USAF kent sinds twee jaar al wel een F-35A demonstratie team echter deze is erg statisch en bevat louter fly by’s in formatie met oudere types als de P-51 Mustang. Van een volledige demo was geen sprake. Met het door de fabrikant gevlogen profiel zou de web vrij moeten zijn voor spectaculaire demonstraties door de USAF en hopelijk ook andere F-35 gebruikers in de nabije toekomst.

Foto & video:© Lockheed Martin