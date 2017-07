Op 20 juni heeft het Nationaal Comité Veteranendag de Witte Anjer officieel als symbool van waardering voor Nederlandse Veteranen geadopteerd. De symboolwaarde van de Witte Anjer sluit naadloos aan op de doelstellingen van het comité: het bevorderen van erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen. Het doel van het comité is de Witte Anjer, als symbool van waardering voor veteranen, nog verder bekend te maken bij het algemeen publiek. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland drie miljoen mensen bereid zijn om de Witte Anjer in de week van Veteranendag te dragen. Iemand die dat consequent doet is Z.M. Koning Willem-Alexander.

De ondertekening van de overdracht vond plaats op landgoed de Zwaluwenberg in aanwezigheid van onder meer de Inspecteur-Generaal der Strijdkrachten, luitenant-generaal Hans van Griensven en leerlingen van de Gooise Praktijkschool uit Hilversum.

De Witte Anjer als symbool voor erkenning en waardering van Nederlandse Veteranen is in 2005 in het leven geroepen door een groep actieve Libanon-veteranen die tijdens Nederlandse Veteranendag 2006 met witte anjers op de borst in het defilé liepen. De veteranen vormden vervolgens de Stichting Anjer Veteranendag met als doel de Witte Anjer op Veteranendag te laten fungeren als symbool voor waardering van alle Nederlandse veteranen. In 2007 deelden ze voor het eerst echte witte anjers uit op Veteranendag. De actie werd een succes en een traditie was geboren. Sinds 2007 zijn er honderdduizenden anjers uitgedeeld. De echte anjers zijn inmiddels vervangen door zijden kunstanjers. Vorig jaar werden er maar liefst 500.000 anjers uitgedeeld.