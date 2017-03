Afsluiting Helibijdrage Mali

“We hebben helaas onze helikoptercapaciteit moeten overdragen aan onze Duitse collega’s, na dik 2,5 jaar aan MINUSMA (Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali) te hebben deelgenomen,” vertelt luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK) in de crewroom van 298 Squadron op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Een C-17A Globemaster III van de HAW zal die middag de een na laatste CH-47D Chinook vanuit Mali thuisbrengen. Een moment om stil te staan bij het belang van de missie, volgens de C-LSK.

Nederland neemt vanaf april 2014 deel aan MINUSMA. De Nederlandse bijdrage betreft vooral het vergaren van inlichtingen. “Met die inlichtingen is de VN in staat het tij te keren.” Door de aanwezigheid van de helikopters waren de eenheden op de grond in staat over een groter gebied inlichtingen te verzamelen. In totaal 12 detachementen zijn uitgezonden geweest. “Bijna 1000 mensen hebben daarbij een rol gespeeld, waarbij er veel zijn die meerdere keren zijn uitgezonden geweest,” aldus Luyt.

Er zijn bijna 2000 sorties gevlogen. Daarbij is het sensorpakket van de Apaches van grote waarde gebleken. “Vaak is een show of force van een dergelijke helikopter al voldoende en zijn wapens niet altijd nodig,” stelt de commandant. De Chinook was belangrijk bij het verplaatsen van mensen, maar vooral ook voor medevac. “Het is heel belangrijk dat als er iets gebeurt de slachtoffers snel naar een plek kunnen worden gebracht waar ze medisch worden geholpen. Er zijn daarbij echt levens gered,” stelt generaal Luyt.

De C-LSK is er “ongelooflijk trots op onze collega’s met onze helikopters te hebben kunnen beveiligen, te transporteren en uit het gebied te halen als dat nodig was. We hebben een mooie brede gereedschapskist, maar met weinig diepgang door de bezuinigingen. We liepen echt tegen de grens aan en moesten daarom besluiten de helikopters terug te trekken. Dat was tegen mijn natuur in, maar noodzakelijk.” Tot slot gaat Luyt in op het feit dat in totaal vijf collega’s het leven hebben verloren tijdens de missie. “Heel treurig dat we niet met hetzelfde aantal mensen terugkomen als dat we gegaan zijn. Dat wil geen enkele commandant.”

