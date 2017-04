Frisian Flag 2017 in volle gang

Op maandag 27 maart is de oefening Frisian Flag op de vliegbasis Leeuwarden van start gegaan. Deze jaarlijkse, twee wekelijkse oefening trok wederom vele internationale eenheden naar de vliegbasis Leeuwarden.

‘De oefening is bedoeld om realistische training te bieden in moderne scenario’s’ vertelt Kolonel Denny Traas, de commandant van de vliegbasis Leeuwarden. ‘Tijdens de complexe missies worden een veelvoud van doelen nagestreefd waaronder de interoperabiliteit tussen de deelnemende landen en ook het evalueren en valideren van tactieken. Daarnaast biedt deze grootschalige oefening ook de mogelijkheid om vliegers te ‘upgraden’ naar bijvoorbeeld mission commander’.

De meest exotische deelnemers kwamen dit keer uit New Orleans. De Louisiana Air National Guard bracht 12 F-15’s de oceaan over als onderdeel van een Theater Security Package (TSP). Na het deelnemen aan Frisian Flag zullen de F-15’s nog tot zeker eind april op Leeuwarden trainen met de lokale F-16’s en andere NAVO-partners. Daarna zullen de F-15’s verhuizen naar een andere vliegbasis in Oost-Europa zoals dat ook in de afgelopen jaren is gebeurd.

Volgens de basis commandant is de integratie van 5e generatie vliegtuigen de volgende stap die de oefening door zal maken. ‘We werken nauw samen met onze Amerikaanse en Britse partners en doen er alles aan om vanaf 2018 F-35’s te laten deelnemen aan Frisian Flag.’ Dit zullen niet de twee Nederlandse F-35’s zijn die op Edwards AFB gestationeerd staan maar Amerikaanse of Britse. ‘Onze eigen F-35’s zijn druk met de operationele test en evaluatie en kunnen niet vrijgemaakt worden om nog een keer naar Nederland te komen. We hebben daarom nadrukkelijk om Amerikaanse of Britse vliegtuigen gevraagd. Er is vanuit de F-35 gemeenschap erg veel behoefte aan het integreren met 4e generatie toestellen en Frisian Flag is daar erg geschikt voor’ Aldus de commandant. De vraag of de oefening in aanloop op de transitie naar de F-35 de oefening opgeschort zal worden weest de commandant van de hand.

Deelnemers Frisian Flag 2017

12x F-16AM KLu

7x AM 349 squadron, België

5x F-16AM, Portugal

6x Tornado GR.4 31 squadron, RAF

12x F-15C/D 159th FW/ LA ANG

5x Mirage 2000D EC3/3

10x Eurofighter Typhoon LTG-31

1x E-3A AWACS vanaf de Geilenkirchen

1x DA20 COBHAM (Civiel)

Frisian Flag duurt tot en met vrijdag 7 april.

Tekst: Frank Crebas