EART 2017: grootschalige Europese tankeroefening

Terwijl de vliegbasis Leeuwarden momenteel erg actief is door de oefening Frisian Flag is ook op de vliegbasis Eindhoven een komen en gaan van deelnemers aan de grote oefening. Paralel aan Frisian Flag maken Europese tanker eenheden van de mogelijkheid gebruik om in het meest noordelijke deel van het Nederlandse, maar ook het Deense en Duitse, Luchtruim mee te doen aan realistische en complexe trainings scenario’s die Frisian Flag te bieden heeft.

De European Air Refueling Training (EART) oefening wordt sinds 2014 als initiatief van de European Defense Agency (EDA) gehouden en wordt door de European Air Transport Command (EATC), dat op de vliegbasis Eindhoven z’n hoofdkantoor gevestigd heeft, ondersteund. Voor de oefeningen combinatie Frisian Flag en EART zijn er voor de periode van twee weken een Duitse Airbus A310MRT, een Franse C-135FR en een Italiaanse KC-767A tijdelijk neergestreken op Eindhoven. Ook het lokale 334 squadron is actief tijdens de oefening met een (K)DC-10, al is die om technische redenen inmiddels een paar keer uitgevallen. Net als de fighters op Leeuwarden vlogen ook de tankers twee missies per dag en waren zij in de air refueling tracks beschikbaar om de dorstige players, die vanaf Leeuwarden waren opgestegen, van brandstof te voorzien.

EART is ontstaan in navolging van operation Unified Protector, de lucht operatie boven Libië. Naar het bleek werden tanker crews blootgesteld aan scenario’s waar die helemaal niet op voorbereid waren. Twee grote lessen werden naderhand getrokken, er is een tekort aan specifieke oefeningen die om de AAR ( Air-to-Air-Refueling) draaien en het gebrek aan kennis van elkaars specifieke tanker capaciteiten binnen het samenwerkingsverband.

Gedurende EART wordt er door de tanker bemanningen gehandeld zoals ze dat ook in een echt oorlogsscenario zouden doen. De missies worden gezamenlijk gepland, gebrieft, uitgevoerd en naderhand ook gezamenlijk gedebriefd. Daarbij werden de missies gedurende EART complexer van aard. Zo hebben vier tankers samen, tegelijkertijd in een tanker cell gevlogen met slechts een paar honderd foot horizontale en slechts duizend foot verticale separatie. Voor het technische en logistieke personeel was er ook voldoende uitdaging. Na de ochtend missie moesten de vliegtuigen slechts binnen 1,5 uur opnieuw getankt worden en gereed gemaakt voor een nieuwe wave.

Volgens de Italiaanse exercise director kunnen de deelnemende crews als Combat Ready beschouwd worden. Dit betekend dat de oefening een grote waarde heeft en gelijk staat aan Frisian Flag voor jachtvliegers. In de komende jaren zal ook EART naast z’n noordelijke broer, Frisian Flag, op de oefenkalender blijven staan. Een mooi vooruitzicht voor de basis die zal uitgroeien als het hart van de Europese tankervloot.

Tekst en foto’s Frank Crebas