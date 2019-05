Poortwachters NMM

Het heeft even geduurd, maar op 7 en 8 mei zijn dan toch eindelijk twee vliegtuigen als poortwachters bij het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg geplaatst. Het museum werd in december 2014 door ZKH Koning Willem Alexander geopend en sinds die tijd worden de bezoekers begroet door een tank van de Koninklijke Landmacht. Helaas ontbrak een vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht, terwijl het toch een Defensiemuseum moet zijn. Dat gemis is nu goedgemaakt door het plaatsen op 7 mei van de voormalige poortwachter van de Vliegbasis Twenthe, de F-86K Sabre Q-283, op het buitenterrein van het museum, terwijl een dag erna de F-104G Starfighter D-8245 op een sokkel langs de Van Weerden Poelmanweg werd getakeld. De laatste stond jarenlang langs de toegangsweg naar het voormalige Militaire Luchtvaart Museum en was ook zichtbaar vanaf de A28. De tijdrovende vergunningverlening en de beperkingen die exploitant Heijmans aan de beschikbare plekken oplegde zorgden voor de trage gang van zaken. De aanduiding ‘POORTwachter’ is voor de Sabre ook wat twijfelachtig gezien het feit dat het toestel helemaal achteraan op het terrein een plaats heeft toegewezen gekregen.

De voormalige poortwachter van de Vliegbasis Twenthe, de F-86K Sabre Q-283, op zijn nogal eenzame plekje op het buitenterrein van het NMM. In militaire dienst vloog het toestel altijd in aluminium kleur, maar om het toestel tegen de elementen te beschermen is het nu voorzien van een lichtgrijze coating.

De F-104G Starfighter D-8245 wordt langs de Van Weerden Poelmanweg op zijn sokkel getakeld. Met uiterste precisie wordt het 4,5 ton zware toestel met zijn onder de romp aangebrachte ronde bevestigingsplaat op de paal geplaatst, waarna stevige bouten zorgen voor een onbeweeglijke verbinding.