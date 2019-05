Bevrijdingsvluchten

Het is inmiddels traditie dat de Luchtmacht op 5 mei de ‘Ambassadeurs van de Vrijheid’ per helikopter vervoert naar de verschillende bevrijdingsfestivals die die dag overal in het land worden gehouden. Dit jaar ging het om de hiphopartiest en televisiepresentator Kraantje Pappie (echte naam: Alex van der Zouwen), zangeres Maan (de Steenwinkel) en dj Sam Feldt (echte naam: Sammy Renders). Ze vlogen mee met twee Cougar-transporthelikopters en een NH90 maritieme helikopter.

Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando is het mogelijk om de ‘Ambassadeurs van de Vrijheid’ zo veel mogelijk optredens door het hele land te laten verzorgen. De festivals waren dit jaar in Wageningen, Almere, Groningen, Assen, Leeuwarden, Den Haag, Vlissingen, Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Bosch en Roermond.

De drie helikopters vertrokken vanaf 10.40 uur vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen naar de diverse bevrijdingsfestivals, uitgezwaaid door onder meer staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. De Cougars keerden in de loop van de avond terug op Gilze-Rijen, de NH90 ging ‘s avonds terug naar haar thuisbasis, Maritiem Vliegkamp De Kooy.

Luitenant-kolonel-vlieger Jorik ter Veer, commandant van 300 (Cougar) Squadron, laat de staatssecretaris de Cougar zien.





De gezagvoerder van de Cougar heeft duidelijk zin in deze bijzondere missie die alleen op Bevrijdingsdag wordt gevlogen.

Kraantje Pappie en zijn begeleiders worden door de bemanning van de NH90 gebriefd over de details van de vlucht.

Maan zwaait naar de achterblijvers als zij in de Cougar S-456 als eerste van de artiesten vertrekt.





De basisbrandweer stond paraat om in te kunnen grijpen als iets met de helikopters mis mocht gaan.