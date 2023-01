Reünie: 70 jaar 306 SQN

Op 14 September 2023 bestaat het 306 SQN 70 jaar. We willen dit heugelijk moment graag vieren met alle (oud-) 306 leden, en wel op vrijdag 15 September 2023.

Om het Reünie Adressenbestand weer up-to-date te krijgen, verzoeken we (oud-)squadron leden om zich op onze website (www.306sqn-reunie.nl) te registreren middels het registratieformulier.

Alle informatie omtrent de Reüniedag zal op bovenstaande website bekend gesteld worden. Daarnaast zullen we de officiële uitnodiging ook persoonlijk naar de aanmelders versturen. Dus bent u of kent u (oud-)squadron-lid/leden? Registreer u dan via het registratieformulier op onze website (www.306sqn-reunie.nl).

Foto: Aaron Zwaal