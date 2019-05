Algemene Ledenvergadering 2019

Op vrijdag 24 mei is de Algemene Ledenvergadering voor de eerste maal gehouden in het Oorlogsmuseum Overloon. Dit museum is opgericht in 1946 en daarmee het oudste oorlogsmuseum over de Tweede Wereldoorlog in West-Europa. Het museum is met grote zorgvuldigheid bijzonder fraai ingericht en geeft door de duidelijke diorama’s en opstellingen een helder beeld van wat oorlog (en bezetting) eigenlijk inhoudt. Directeur Erik van den Dungen liet bij zijn welkom terecht trots de bijzondere ENIGMA G codeermachine zien die zijn museum onlangs heeft verworven.

Voor de luchtvaartliefhebber beschikt het museum over een Spitfire F. Mk XIVc in de kleuren van 322 Squadron, een B-25 Mitchell van de Duke of Brabant Air Force en een C-47 Skytrain die op 24 maart 1945 deelnam aan de laatste grote luchtlanding tijdens de oorlog in West-Europa en die door vrijwilligers zal worden gerestaureerd.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Rutger Ruempol en Robert de Jong, werd Chris Parthesius benoemd tot activiteitencoördinator en ontvingen Gerard en Elly Blokhuis ieder het ere-insigne.

Na de vergadering ging commodore Max Droste, Directeur Personeel van het Commando Luchtstrijdkrachten, na te hebben geconstateerd dat “het ijzer onderweg is” [in oktober komt de eerste F-35A naar Leeuwarden] in op het personeelsbeleid dat met de invoering van de adaptieve krijgsmacht en de Vijfde Generatie Luchtmacht samenhangt.

