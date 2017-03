Herstel brede inzetbaarheid

Er wordt hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid

Op de vliegbasis Nellis AFB bij Las Vegas is de internationale oefening Red Flag 17.2 in volle gang. 140 Nederlandse luchtmachters, aangevuld met 60 man onderhoudspersoneel van de Amerikaanse Arizona Air National Guard, werken hard om de 28 aanwezige vliegers van de Koninklijke Luchtmacht optimale omstandigheden te bieden om hun kennis weer bij te spijkeren. Door de vele uitzendingen van de laatste twee decennia en nog verergerd door de enorme bezuinigingen op Defensie, hebben de vliegers te weinig kunnen oefenen in rollen die ook belangrijk zijn. De Commandant Luchtstrijdkrachten heeft dan ook opgeroepen in het jaar dat er geen uitzendingen zijn te gaan werken aan het herstel van de z.g. ‘brede inzetbaarheid’ van het luchtwapen. Voorafgaande aan Red Flag hebben een tweetal detachementen gedurende vier weken geoefend vanaf het Total Force Training Center op de vliegbasis Davis-Monthan in Arizona. In totaal heeft de KLu tien F-16’s ingezet: vier geleend van het permanent op Tucson IAP in de VS gestationeerde opleidingsdetachement en zes overgevlogen vanuit Nederland.

Gerelateerd