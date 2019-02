Onze Luchtmacht nummer 1 van 2019 is uit!

Inhoudsoverzicht nr 1-2019

Briefing

“Europa interesseert me niet,” zei president Trump op 2 januari.

De F-35 is nu echt in aantocht

Als u dit leest heeft de roll-out van de eerste F-35A bestemd voor de Koninklijke Luchtmacht plaatsgevonden.

TNO meet kijkgedrag van vliegers

TNO doet samen met het CML onderzoek naar het kijkgedrag van vliegers in relatie tot ruimtelijke desoriëntatie.

Luchtmacht gaat de ruimte in

Aan het eind van het jaar zal naar verwachting de Luchtmacht de Brik-II, een z.g. nano-satelliet, lanceren.

De geboorte van het luchtwapen, deel 2

Halverwege de oorlog hadden de oorlogvoerende landen hun vliegtuigproductie enorm opgevoerd.

Regio Deelen partner van 312 Squadron

Op 3 december 2018 hebben het 312 Squadron en de Regio Deelen een partnerschap gesloten.

Battle of Britain Air Show

In het weekend van 22 en 23 september vond de Battle of Britain Air Show 2018 plaats op Duxford.

Blackburn Buccaneer

In het op uiterst lage hoogte en met zeer grote snelheid vliegen bleek de Buccaneer de allerbeste.

Poster

Luitenant-kolonel Ian ‘Gladys’ Knight in de cockpit van de F-35A F-002 op de rand van Rogers Drylake. [Frank Crebas]

F-104G demovlieger van de KLu

Via de vliegeropleidingen op Woensdrecht, Brustem en wederom Woensdrecht, belandde Hans van der Werf bij de OCC.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Geen nieuwe Koude Oorlog, maar toch riskant.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws en de rubrieken ‘Ingezonden’ en ‘Boeken’

Omslag

Kolonel Bert ‘Vidal’ de Smit volgt in juli 2018 met de F-35A F-001 de Sidewinder Low Level route in het Sequoia National Forest. Frank Crebas]